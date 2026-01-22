Innlent

Rannsóknaskipin gera hlé á loðnuleit vegna ó­veðurs

Kristján Már Unnarsson skrifar
Hafrannsóknaskipið Árni Friðriksson er núna í vari inná Húnaflóa.
Hafrannsóknaskipið Árni Friðriksson er núna í vari inná Húnaflóa. Friðrik Þór Halldórsson.

Hafrannsóknaskipin Þórunn Þórðardóttir og Árni Friðriksson hafa neyðst til að gera hlé á loðnumælingum vegna brælu undan Húnaflóa. Báðum hefur verið siglt í átt að landi í var.

„Það er óveður á miðunum hjá Árna og Þórunni og þau eru því á leið í var,“ segir Guðmundur J. Óskarsson, sviðsstjóri uppsjávarveiða hjá Hafrannsóknastofnun.

Á sigingaferlum skipanna má sjá að Þórunn Þórðardóttir er komin undir Grænuhlíð í mynni Ísafjarðardjúps og Árni Friðriksson er kominn inn á Húnaflóa langleiðina að Skagaströnd.

Siglingarferlar skipanna fimm á þriðja tímanum í dag.Hafrannsóknastofnun

„Við vonumst til að þau geti haldið áfram í fyrramálið frá því sem frá var horfið,“ segir Guðmundur.

Fiskiskipin þrjú frá útgerðinni, Heimaey, Barði og Polar Ammasak, hafa getað haldið áfram mælingum en þau eru núna undan norðanverðum Austfjörðum. En hvenær má búast við að yfirstandandi loðnuleit ljúki?

„Ef skipin fyrir austan geta haldið áfram sökum veðurs, sem allt bendir til, þá gætu þau verið að klára yfirferðina á laugardag. Það er meiri óvissa með Árna og Þórunni, bæði sökum veðurs og hafíss, en vonandi fljótlega upp úr helginni,“ svarar Guðmundur en tekur fram að hafís hafi ekki verið að trufla skipin hingað til.

Guðmundur J. Óskarsson fiskifræðingur er sviðsstjóri uppsjávarveiða hjá Hafrannsóknastofnun.Bjarni Einarsson

Áhugavert er að fylgjast með hvar hlekkir koma á siglingaferla skipanna sem þykir benda til að þar sjáist loðnutorfur.

„Hlekkir á leiðarlínum er að öllu jöfnu þar sem ákveðið hefur verið að trolla eftir sýnum til að sjá samsetninguna á því sem bergmálsmælarnir eru að nema sem er yfirleitt loðna. Við viljum annars ekkert gefa upp strax um magn og dreifingu loðnu enda ekki tímabært,“ segir Guðmundur.

Fyrsta loðna vertíðarinnar barst á land á Norðfirði í fyrradag sem sjá mátti í frétt Sýnar:

