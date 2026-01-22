Rannsóknaskipin gera hlé á loðnuleit vegna óveðurs Kristján Már Unnarsson skrifar 22. janúar 2026 14:52 Hafrannsóknaskipið Árni Friðriksson er núna í vari inná Húnaflóa. Friðrik Þór Halldórsson. Hafrannsóknaskipin Þórunn Þórðardóttir og Árni Friðriksson hafa neyðst til að gera hlé á loðnumælingum vegna brælu undan Húnaflóa. Báðum hefur verið siglt í átt að landi í var. „Það er óveður á miðunum hjá Árna og Þórunni og þau eru því á leið í var,“ segir Guðmundur J. Óskarsson, sviðsstjóri uppsjávarveiða hjá Hafrannsóknastofnun. Á sigingaferlum skipanna má sjá að Þórunn Þórðardóttir er komin undir Grænuhlíð í mynni Ísafjarðardjúps og Árni Friðriksson er kominn inn á Húnaflóa langleiðina að Skagaströnd. Siglingarferlar skipanna fimm á þriðja tímanum í dag.Hafrannsóknastofnun „Við vonumst til að þau geti haldið áfram í fyrramálið frá því sem frá var horfið,“ segir Guðmundur. Fiskiskipin þrjú frá útgerðinni, Heimaey, Barði og Polar Ammasak, hafa getað haldið áfram mælingum en þau eru núna undan norðanverðum Austfjörðum. En hvenær má búast við að yfirstandandi loðnuleit ljúki? „Ef skipin fyrir austan geta haldið áfram sökum veðurs, sem allt bendir til, þá gætu þau verið að klára yfirferðina á laugardag. Það er meiri óvissa með Árna og Þórunni, bæði sökum veðurs og hafíss, en vonandi fljótlega upp úr helginni,“ svarar Guðmundur en tekur fram að hafís hafi ekki verið að trufla skipin hingað til. Guðmundur J. Óskarsson fiskifræðingur er sviðsstjóri uppsjávarveiða hjá Hafrannsóknastofnun.Bjarni Einarsson Áhugavert er að fylgjast með hvar hlekkir koma á siglingaferla skipanna sem þykir benda til að þar sjáist loðnutorfur. „Hlekkir á leiðarlínum er að öllu jöfnu þar sem ákveðið hefur verið að trolla eftir sýnum til að sjá samsetninguna á því sem bergmálsmælarnir eru að nema sem er yfirleitt loðna. Við viljum annars ekkert gefa upp strax um magn og dreifingu loðnu enda ekki tímabært,“ segir Guðmundur. Fyrsta loðna vertíðarinnar barst á land á Norðfirði í fyrradag sem sjá mátti í frétt Sýnar: Loðnuveiðar Sjávarútvegur Hafrannsóknastofnun Vísindi Veður Tengdar fréttir Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Gleði ríkti á Norðfirði í dag þegar fyrstu loðnunni á þessari vertíð var landað hjá Síldarvinnslunni. Loðnunni er lýst sem stórri og fallegri og fer hún öll í heilfrystingu til manneldis. 20. janúar 2026 21:56 Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Loðnuvertíðin er hafin en fyrsta loðnan veiddist í dag út af Austfjörðum og er stefnt að því að henni verði landað á Norðfirði á morgun. Þá héldu fimm skip á miðin í dag til loðnumælinga á vegum Hafrannsóknastofnunar en niðurstöðurnar ráða miklu um það hversu stór loðnukvótinn verður. 19. janúar 2026 22:20 Mest lesið Halla slær á putta handboltahetjunnar Innlent „Ég á þetta og má þetta“ Innlent Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ Innlent Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Innlent Samkomulagið sem ekkert samkomulag er um Erlent Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Erlent Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Erlent Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Erlent Fleiri fréttir Leita manns vegna kynferðisbrots við Austurbæjarbíó Sósíalistar sendu nær allar tekjur í félög tengd fyrri stjórn Mætast í Pallborðinu á lokasprettinum Veikur rekstrargrunnur, línudans og leiðin út úr vítahring Rannsóknaskipin gera hlé á loðnuleit vegna óveðurs Viðreisn býður fram undir merkjum Samfylkingar Þrjú erlend her- og varðskip í Reykjavík Ósammála um hvort lögregla hafi gefið fyrirmæli „Ég á þetta og má þetta“ „Það er ekki hægt að muna allan þennan djöful“ Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Hvalveiðimótmælin fyrir dóm og Danir segja ekkert samið um Grænland Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Halla slær á putta handboltahetjunnar „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Ósammála um hvort Heiða sé „atvinnupólitíkus“ Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Ölvaður og árásargjarn handtekinn í verslunarmiðstöð Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Algjörlega óásættanleg staða Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Þjóðaröryggisráð boðað til fundar Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir þunga stöðu Hættu við lendingu í miðju aðflugi Taldi sig mega birta nektarmyndir af fyrrverandi en dómarinn hélt ekki Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Drógu dauðan hval lengst út í hafsauga Segir gagnrýni minnihlutans til þess gerða að dreifa athygli Sjá meira