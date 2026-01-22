Kærði mótmælendurna til að fæla aðra frá Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. janúar 2026 12:01 Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf. Vísir/Vilhelm Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf., segir rök sín fyrir að kæra tvo aðgerðarsinna fyrir húsbrot í kjölfar mótmæla þeirra á hvalveiðibátum vera til að fæla aðra frá því að gera slíkt. Aðalmeðferð fer fram í dag í máli Anahitu Sahara og Elissu Philps sem dvöldu í hvalveiðibátunum Hval 8 og Hval 9 í 33 klukkustundir í byrjun september árið 2023. Kristján bar vitni fyrir dómi og sagðist hafa kært konurnar tvær til lögreglu daginn eftir mótmælin. Aðgerðirnar, þegar konurnar voru handteknar, voru hins vegar alfarið í höndum lögreglu á vettvangi. „Þetta var um morgun og löggan er komin á staðinn og við létum hana um þetta,“ sagði Kristján. Fælingarmátturinn Ekkert tjón varð af mótmælunum Kristján ákvað að kæra til að búa til ákveðinn fælingarmátt. „Fælingarmáttur að vera ekki að þvælast um borð. Þetta er stórhættulegt að fara þarna upp ef þú kannt það ekki. Ef þér skrikar fótur ertu dauð eða lömuð fyrir lífstíð, þetta er ekkert grín.“ Hann staðfesti einnig að engar skemmdir voru á skipinu eftir mótmælin og þá stóð ekki til að hefja veiðar umrædda daga vegna veðurs. „Ég veit ekki hvort þú býrð á Íslandi en það er mjög áhrifaríkt veðrið,“ sagði Kristján. „Veðurspáin var þannig að það hafði engan tilgang, hvorugan daginn.“ Skýrt merki á tveimur tungumálum Kristján sagði að á þessum tímapunkti hafi verið auðvelt fyrir konurnar að komast um borð í skipið án þess að nota landganginn. Á landganginum hafi verið skilti þar sem stóð að óviðkomandi væri bannaður aðgangur, bæði á íslensku og ensku. Hann gaf lítið fyrir spurningar Katrínar Oddsdóttur, verjanda kvennanna. Þegar hún spurði hvort hann myndi hvað kom fram í kærunni benti hann Katrínu á að hún væri sjálf með skjalið og gæti lesið það sjálf. „Það eru tvö og hálft ár síðan, það er ekki hægt að muna allan þennan djöful,“ sagði Kristján. Mótmæli í tunnum Hvals 8 og 9 Hvalveiðar Dómsmál Mest lesið Halla slær á putta handboltahetjunnar Innlent Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Erlent Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Erlent „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ Innlent Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Innlent Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Erlent Trump kynnti friðarráðið Erlent „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Innlent Fleiri fréttir Kærði mótmælendurna til að fæla aðra frá Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Hvalveiðimótmælin fyrir dóm og Danir segja ekkert samið um Grænland Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Halla slær á putta handboltahetjunnar „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Ósammála um hvort Heiða sé „atvinnupólitíkus“ Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Ölvaður og árásargjarn handtekinn í verslunarmiðstöð Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Algjörlega óásættanleg staða Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Þjóðaröryggisráð boðað til fundar Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir þunga stöðu Hættu við lendingu í miðju aðflugi Taldi sig mega birta nektarmyndir af fyrrverandi en dómarinn hélt ekki Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Drógu dauðan hval lengst út í hafsauga Segir gagnrýni minnihlutans til þess gerða að dreifa athygli Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Parísarheimsókn fjárlaganefndar „mjög fróðleg“ Með 29 kíló af maríjúana í töskunum Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Milljarða útspil meirihlutans „fullkomlega ábyrgðarlaust“ og lykti af prófkjörsbaráttu Sjá meira