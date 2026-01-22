Innlent

Kærði mót­mælendurna til að fæla aðra frá

Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf.
Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf., segir rök sín fyrir að kæra tvo aðgerðarsinna fyrir húsbrot í kjölfar mótmæla þeirra á hvalveiðibátum vera til að fæla aðra frá því að gera slíkt.

Aðalmeðferð fer fram í dag í máli Anahitu Sahara og Elissu Philps sem dvöldu í hvalveiðibátunum Hval 8 og Hval 9 í 33 klukkustundir  í byrjun september árið 2023.

Kristján bar vitni fyrir dómi og sagðist hafa kært konurnar tvær til lögreglu daginn eftir mótmælin. Aðgerðirnar, þegar konurnar voru handteknar, voru hins vegar alfarið í höndum lögreglu á vettvangi.

„Þetta var um morgun og löggan er komin á staðinn og við létum hana um þetta,“ sagði Kristján.

Fælingarmátturinn

Ekkert tjón varð af mótmælunum Kristján ákvað að kæra til að búa til ákveðinn fælingarmátt.

„Fælingarmáttur að vera ekki að þvælast um borð. Þetta er stórhættulegt að fara þarna upp ef þú kannt það ekki. Ef þér skrikar fótur ertu dauð eða lömuð fyrir lífstíð, þetta er ekkert grín.“

Hann staðfesti einnig að engar skemmdir voru á skipinu eftir mótmælin og þá stóð ekki til að hefja veiðar umrædda daga vegna veðurs.

„Ég veit ekki hvort þú býrð á Íslandi en það er mjög áhrifaríkt veðrið,“ sagði Kristján.

„Veðurspáin var þannig að það hafði engan tilgang, hvorugan daginn.“

Skýrt merki á tveimur tungumálum

Kristján sagði að á þessum tímapunkti hafi verið auðvelt fyrir konurnar að komast um borð í skipið án þess að nota landganginn. Á landganginum hafi verið skilti þar sem stóð að óviðkomandi væri bannaður aðgangur, bæði á íslensku og ensku.

Hann gaf lítið fyrir spurningar Katrínar Oddsdóttur, verjanda kvennanna. Þegar hún spurði hvort hann myndi hvað kom fram í kærunni benti hann Katrínu á að hún væri sjálf með skjalið og gæti lesið það sjálf.

„Það eru tvö og hálft ár síðan, það er ekki hægt að muna allan þennan djöful,“ sagði Kristján.

Mótmæli í tunnum Hvals 8 og 9 Hvalveiðar Dómsmál

