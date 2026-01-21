Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. janúar 2026 22:26 Harvey Barnes fagnar þriðja og síðasta marki Newcastle United á St. James´s Park í kvöld. Getty/Robbie Jay Barratt Fimm ensk félög eru í hópi átta efstu liðanna í Meistaradeildinni eftir að sjöundu umferðinni lauk í kvöld og aðeins ein umferð er eftir. Newcastle er komið upp í sjöunda sætið eftir 3-0 heimasigur á PSV Eindhoven og Cheslea er í áttunda sætinu eftir 1-0 heimasigur á Pafos. Liverpool fór upp í fjórða sætið með 3-0 útisigri á Marseille og Tottenham er síðan í fimmta sætinu eftir sigur sinn á Dortmund í gær. Arsenal er síðan með fullt hús á toppnum. Yoane Wissa (8. mínúta), Anthony Gordon (30. mínúta) komu Newcastle í 2-0 í fyrri hálfleik og Harvey Barnes innsiglaði svo sigurinn með þriðja markinu á 65. mínútu. Liðið varð þó fyrir smá áfalli þegar Bruno Guimaraes meiddist undir lok fyrri hálfleiks. Skallamark Moisés Caicedo á 78. mínútu tryggði Chelsea nauman 1-0 sigur á kýpverska félaginu Pafos. Bayern München vann 2-0 sigur á belgíska félaginu Union St.Gilloise. Harry Kane skoraði mörkin á 52. og 55. mínútu en seinna markið var úr víti. Kane fékk tækifæri til að innsigla þrennuna á 81. mínútu en skaut þá í stöngina úr vítaspyrnu. Bæjarar voru manni færri frá 63. mínútu þegar Min-Jae Kim fékk sitt annað gula spjald. Bayern er í öðru sætinu, þremur stigum á eftir toppliði Arsenal. Khéphren Thuram-Ulien og Weston McKennie tryggðu Juventus 2-0 sigur á Benfica. Juve er í fimmtánda sætinu. Athletic Club Bilbao vann 3-2 útisigur á Atalanta á Ítalíu. Gorka Guruzeta, Nico Serrano og Robert Navarro skoruðu mörkin en Navarro átti einnig tvær stoðsendingar. Gianluca Scamacca og Nikola Krstovic skoruðu mörk ítalska liðsins. Athletic er í 23. sæti og í mikilli baráttu um að komast í útsláttarkeppnina en Atalanta er í þrettánda sæti. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Bjarka sagt að koma ekki aftur til Ungverjalands Handbolti Ungverjar stoltir eftir slag við „þá bestu í heimi“ Handbolti Elvar úr leik á EM Handbolti Holur hljómur í gagnrýni Dana á Guðmund eftir ákvörðun dagsins Handbolti Ræða Alfreðs gerði útslagið: Leikmenn stóðu upp og klöppuðu Handbolti „Mér líður bara ömurlega“ Handbolti Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti Svona meiddist Elvar Handbolti Elvar kemur inn fyrir Elvar Handbolti Fleiri fréttir Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Íslensku landsliðskonurnar spila á heimavelli Nottingham Forest Frakkar munu að svo stöddu ekki sniðganga HM vegna Grænlands Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn KSÍ staðfestir leik gegn heimilislausa HM-liðinu Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Ísland spilar við gestgjafa HM og Haítí Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Sjá meira