Lewandowski skoraði fyrir bæði fé­lög í Prag

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Robert Lewandowski fagnar marki sínu í rétt mark í Prag í kvöld. Hann var feginn að ná að bæta fyrir sjálfsmarkið sitt.
Barcelona vann æsispennandi 4–2 endurkomusigur á útivelli gegn Slavia Prag í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld.

Heimamenn í Slavia Prag komu á óvart og tóku forystuna með marki frá Vasil Kusej, en Barcelona-framherjinn Fermín López sneri leiknum við með tveimur mörkum fyrir hlé.

Robert Lewandowski var óheppinn og setti boltann í eigið mark og jafnaði metin í 2–2 rétt fyrir leikhlé, en gestirnir svöruðu af fullum krafti í seinni hálfleik.

Varamaðurinn Dani Olmo þrumaði boltanum í netið og kom Barcelona í 3–2 með glæsilegu langskoti, áður en Lewandowski bætti fyrir mistök sín og innsiglaði lokatölurnar 4–2 eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford.

Hann skoraði því fyrir bæði liðin í leiknum.

Sigurinn þýðir að Pólverjinn hefur nú skorað í Meistaradeildinni á sextán almanaksárum í röð.

Barcelona er nú í 9. sæti. Eitt sæti ofar tryggir þeim beinan farseðil í sextán liða úrslitin.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

