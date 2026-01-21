Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. janúar 2026 22:12 Robert Lewandowski fagnar marki sínu í rétt mark í Prag í kvöld. Hann var feginn að ná að bæta fyrir sjálfsmarkið sitt. Getty/Jose Breton Barcelona vann æsispennandi 4–2 endurkomusigur á útivelli gegn Slavia Prag í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld. Heimamenn í Slavia Prag komu á óvart og tóku forystuna með marki frá Vasil Kusej, en Barcelona-framherjinn Fermín López sneri leiknum við með tveimur mörkum fyrir hlé. Robert Lewandowski var óheppinn og setti boltann í eigið mark og jafnaði metin í 2–2 rétt fyrir leikhlé, en gestirnir svöruðu af fullum krafti í seinni hálfleik. Varamaðurinn Dani Olmo þrumaði boltanum í netið og kom Barcelona í 3–2 með glæsilegu langskoti, áður en Lewandowski bætti fyrir mistök sín og innsiglaði lokatölurnar 4–2 eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford. Hann skoraði því fyrir bæði liðin í leiknum. Sigurinn þýðir að Pólverjinn hefur nú skorað í Meistaradeildinni á sextán almanaksárum í röð. Barcelona er nú í 9. sæti. Eitt sæti ofar tryggir þeim beinan farseðil í sextán liða úrslitin. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Bjarka sagt að koma ekki aftur til Ungverjalands Handbolti Ungverjar stoltir eftir slag við „þá bestu í heimi“ Handbolti Elvar úr leik á EM Handbolti Holur hljómur í gagnrýni Dana á Guðmund eftir ákvörðun dagsins Handbolti Ræða Alfreðs gerði útslagið: Leikmenn stóðu upp og klöppuðu Handbolti „Mér líður bara ömurlega“ Handbolti Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti Svona meiddist Elvar Handbolti Elvar kemur inn fyrir Elvar Handbolti Fleiri fréttir Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Íslensku landsliðskonurnar spila á heimavelli Nottingham Forest Frakkar munu að svo stöddu ekki sniðganga HM vegna Grænlands Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn KSÍ staðfestir leik gegn heimilislausa HM-liðinu Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Ísland spilar við gestgjafa HM og Haítí Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Sjá meira