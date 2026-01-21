Íslenska kvennalandsliðið mun mæta Evrópumeisturum Englendinga á City Ground í Nottingham í undankeppni næsta heimsmeistaramóts.
Undankeppni HM í Brasilíu 2027 hefst í mars og þá eiga íslensku konurnar tvo afar erfiða útileiki.
Sá fyrri er á móti heimsmeisturum Spánar 3. mars og sá síðari á móti Evrópumeisturunum fjórum dögum síðar. Án efa erfiðasti gluggi íslenska kvennalandsliðsins frá upphafi, útileikir á móti ríkjandi heims- og Evrópumeisturum.
Englendingar ákváðu að leikurinn við íslenska landsliðið færi fram á heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest. KSÍ staðfestir þetta á miðlum sínum
Englendingar spila heimaleik sinn á móti Spáni í undankeppninni á Wembley.
City Ground er meira en 127 ára gamall en hann hefur auðvitað verið margoft stækkaður og uppfærður.
Völlurinn tekur í dag 31 þúsund manns í sæti en á áætlun er að stækka hann upp í 45 þúsund manna völl árið 2031 og upp í 52 þúsund manna völl árið 2033.
Nottingham Forest hefur spilað heimaleiki sína á City Ground frá árinu 1898.