Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Ágúst Orri Arnarson skrifar 21. janúar 2026 10:00 Thomas Frank hélt starfi sínu hjá Tottenham og fagnaði fyrsta sigri ársins í gær. Getty/Luke Walker Thomas Frank hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga og vikur í starfi knattspyrnustjóra Tottenham, en hann fagnaði fyrsta sigri ársins í gærkvöldi og verðlaunaði sig með tveimur stórum rauðvínsglösum. Tottenham lagði tíu leikmenn Borussia Dortmund að velli með öruggum 2-0 sigri. Cristian Romero og Dominic Solanke skoruðu mörkin, sem má sjá hér fyrir neðan. Klippa: Tottenham - Dortmund 2-0 Þetta var fyrsti sigur Tottenham á árinu en eftir síðasta leik, 2-1 tap eftir sigurmark í uppbótartíma á heimavelli gegn West Ham, var knattspyrnustjórinn Thomas Frank púaður af velli. Hann var því feginn að geta fagnað í gærkvöldi. „Fyrir mér snýst þetta um liðið, en ég skil að þú látir spurninga snúast um mig“ sagði Frank þegar Sky Sports spurði hann um þýðingu sigursins fyrir sig. „Mér hefur alltaf fundist starfsfólk félagsins, leikmenn og eigendur vera að róa í sömu átt. Við erum öll á sömu blaðsíðu og erum að gera hluti sem sýna að við séum á réttri braut, en þetta var frábær sigur og ég er fullmeðvitaður um mikilvægið“ bætti Frank við. Margir bjuggust við því að tilkynning myndi berast frá Tottenham á mánudagsmorgun, um brottrekstur Frank, en hann hélt sínu starfi og sagði frá því að hann hefði farið í hádegismat og tekið fund með stjórnendum félagsins. Hann verðlaunaði sig svo með rauðvíni eftir sigurinn í gær. „Ég ætla að fá mér tvö stór rauðvínsglös, ég held að það sé bara nauðsynlegt“ sagði Frank léttur í bragði. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Bjarka sagt að koma ekki aftur til Ungverjalands Handbolti Elvar úr leik á EM Handbolti „Beint flug til Köben og nokkrir veikindadagar“ Handbolti Skýrsla Henrys: Nú er hún gamla Grýla dauð Handbolti Danir í sjokki eftir fyrsta tapið á heimavelli í tólf ár Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Ungverjalandi: Viktor vaggaði Ungverjagrýlunni í svefn Handbolti „Núna er allt betra“ Handbolti EM í dag: Flensuleikur Jordans og athyglissjúkir dómarar Handbolti „Ég hef prófað þetta og þetta virkar“ Handbolti Fleiri fréttir Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn KSÍ staðfestir leik gegn heimilislausa HM-liðinu Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Ísland spilar við gestgjafa HM og Haítí Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Mourinho kallar nýjustu sögusagnirnar sápuóperu Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Guardiola um Haaland: „Hann svaf ótrúlega vel“ Marokkó leitar réttar síns hjá FIFA: „Þetta sár grær ekki auðveldlega“ Hörður Björgvin tekinn af velli í hálfleik í unnum leik Yfirmaður Jóns Dags í stríði við lögreglu Guéhi genginn til liðs við City Börsungar brjálaðir út í dómara sem tók þrjú mörk af þeim „Þetta eru svakaleg kaup“ Slóst við boltastráka sem vildu stela handklæðinu Sjá meira