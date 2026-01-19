Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. janúar 2026 23:17 Ben Hinchliffe, markvörður Stockport County, skaut beint í rassinn á varnarmanninum Joseph Olowu. @EFL Íslenski framherjinn Benoný Breki Andrésson skoraði sigurmark Stockport County í ensku C-deildinni um helgina en leiksins verður þó örugglega minnst fyrir þrjú sjálfsmörk og þá einkum eitt þeirra sem liðsfélagi íslenska framherjans skoraði. Stockport County vann 3-2 sigur á Rotherham United. Benoný Breki, sem hafði skorað sigurmarkið í leiknum á undan, byrjaði á bekknum en kom inn á sem varamaður á 61. mínútu í stöðunni 2-2 og skoraði sigurmarkið fjórtán mínútum fyrir leikinn. Þrjú fyrstu mörk leiksins voru sjálfsmörk og tvö þeirra skoruðu leikmenn Rotherham í eigið mark. Fyrsta mark Rotherham í leiknum var þó algjörlega í boði liðsmanna Íslendingaliðsins. Ben Hinchliffe, markvörður Stockport County, ætlaði þá að sparka boltanum frá markinu sínu en það heppnaðist ekki betur en að hann skaut beint í rassinn á varnarmanninum Joseph Olowu og þaðan fór boltinn í tómt mark. Afar vandræðalegt móment sem hefur að sjálfsögðu vakið mikla athygli á netmiðlum. Olowu og Hinchliffe eru þó örugglega þakklátir Benoný Breka fyrir að bjarga málunum eftir þetta vandræðalega rassasjálfsmark því það hefði verið mun sárara ef þetta skrautlega sjálfsmark hefði kostað liðið stig. View this post on Instagram A post shared by @efl Enski boltinn Mest lesið Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Íslendingar ættu frekar að vera hræddir Handbolti Íslendingar sitja fastir í Svíþjóð Handbolti Dagur henti tveimur leikmönnum sínum upp í stúku Handbolti Uppgjörið: Pólland - Ísland 23-31 | Önnur hindrun yfirstigin Handbolti Gleðin snerist í sorg hjá Danmörku Handbolti Undrandi á skrýtinni stöðu: „Þetta er bara ekki að virka“ Handbolti Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Fótbolti „Hef verið í handbolta í þúsund ár en hef aldrei séð neitt þessu líkt“ Handbolti Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Enski boltinn Fleiri fréttir Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Guéhi genginn til liðs við City „Þetta eru svakaleg kaup“ Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Sjá meira