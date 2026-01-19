Sagður fá lengri líflínu Sindri Sverrisson skrifar 19. janúar 2026 10:02 Thomas Frank gæti átt afar lítið eftir sem stjóri Tottenham. Getty/Luke Walker Staða hins danska Thomas Frank hjá Tottenham er afar veik en þó er talið að hann verði áfram við stjórnvölinn á morgun þegar liðið mætir Dortmund í Meistaradeild Evrópu. Tottenham tapaði gegn fallbaráttuliði West Ham á laugardaginn og er aðeins í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, eftir 22 umferðir, og gæti færst niður í 15. sæti í kvöld. Liðið endaði í 17. sæti á síðustu leiktíð og lét þá Ange Postecoglou fara þrátt fyrir Evrópudeildarmeistaratitil. Pressan á Frank hefur svo sífellt aukist þá sjö mánuði sem hann hefur stýrt Tottenham og samkvæmt BBC, Sky Sports og fleiri miðlum hefur stjórn félagsins nú velt upp þeim möguleika að skipta Dananum út. Verið sé að vega og meta aðra kosti í stöðunni. Þrátt fyrir vandræði fyrr á leiktíðinni hefur Frank notið trausts en það virðist vera að þverra og sigurmark Callum Wilson fyrir West Ham á laugardaginn, í uppbótartíma, gæti reynst vendipunktur. Sky Sports segir þó í dag að ekki sé búist við öðru en að Frank stýri Tottenham á morgun, í næstsíðustu umferð Meistaradeildar Evrópu þar sem Tottenham er í fínum málum, í 11. sæti af 36 liðum. Ekki sé búið að taka neina endanlega ákvörðun um Frank og að langtímaáætlunin hafi alltaf verið sú að hann myndi leiða liðið í gegnum erfiða umbrotatíma hjá félaginu. Baulað var á Frank eftir 2-1 tapið geng West Ham og hann mátti heyra kyrjað úr stúkunni: „Þú verður rekinn á morgun!“ en reyndi að bera sig vel á blaðamannafundi: „Auðvitað hef ég átt betri tíma og ég skil að ég er við stjórnvölinn svo að ég ber sök hérna. Það er ekkert við því að segja. Svo lengi sem stuðningsmenn styðja leikmennina og gera allt sem þeir geta til að hvetja þá til dáða, og að við höldum áfram, þá er ekkert vandamál,“ sagði Frank. Enski boltinn Mest lesið Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Úthúðuðu Alfreð og starfið talið í húfi í kvöld Handbolti Fá meira fyrir níu pílna legg heldur en að vinna mótið Sport „Elvar og Ýmir voru rosalegir“ Handbolti Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Fótbolti Gefur Snorra toppeinkunn: „Gríðarleg pressa á honum“ Handbolti Sigur Ungverja stillir upp úrslitaleik við Ísland um toppsætið Handbolti Rauk út eftir lætin í blaðamönnum Fótbolti Eiga vart orð yfir mögnuðum árangri Færeyja: „Algjörlega einstakt“ Handbolti Miðar á milliriðil Íslands rjúka út: „Mikilvægt að tryggja sér miða strax“ Handbolti Fleiri fréttir Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Sjá meira