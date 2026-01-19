Enski boltinn

„Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hve­nær þú verður rekinn“

Sindri Sverrisson skrifar
Liam Rosenior er ekki með mikla áru yfir sér, segir Adda Baldursdóttir í Sunnudagsmessunni.
Þó að Chelsea hafi unnið 2-0 sigur gegn Brentford í fyrsta deildarleiknum undir stjórn Liam Rosenior eru sérfræðingar Sunnudagsmessunnar efins um að hann sé rétti maðurinn til að leiða liðið.

Kjartan Atli Kjartansson benti á það í þættinum á Sýn Sport í gær að Rosenior væri sjöundi stjóri Chelsea á síðustu sjö árum.

„Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn,“ sagði Bjarni Guðjónsson en brot úr þættinum má sjá hér að neðan:

„Hann gerir tíu ára samning, samkvæmt einhverjum fréttum. Ég er ekki viss um að hann stoppi svo lengi,“ sagði Bjarni hálfhlæjandi og bætti við: „Stór lið þurfa stóra stjóra.“

Bjarni virtist hrifnari af því hvernig málum er háttað hjá Brentford, sem eftir að hafa misst Thomas Frank til Tottenham er engu að síður í 7. sæti, stigi á eftir Chelsea og aðeins þremur stigum frá 4. sæti.

„Þar virðist vera maður sem sem veit nákvæmlega hvað hann er að gera þegar hann ræður stjóra,“ sagði Bjarni um Brentford, minna hrifinn af Rosenior:

„Ég er ekki sannfærður um að þetta sé það sem að Chelsea þarf akkúrat núna.“

„Ekki með mikla áru yfir sér“

Adda Baldursdóttir tók undir með Bjarna og ljóst að þó að hinn 41 árs gamli Rosenior hafi gert fína hluti með Strasbourg í Frakklandi þá hefur hann margt að sanna.

„Mér finnst hann ekki með mikla áru yfir sér. Auðvitað er Chelsea vant því að vilja taka inn stór nöfn en þarna er ungur þjálfari sem gerði vel fyrir systurfélag Chelsea. Hann verður ekki þarna til tíu ára. Það komu tveir leikmenn inná með miða, svo það er mikið af upplýsingum sem verið er að koma til þeirra á stuttum tíma. Og maður sér alveg breytingu á því hvernig þeir eru að spila. En þetta er ekki stjóri sem mun sitja út samninginn sinn,“ sagði Adda.

