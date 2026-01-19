„Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Sindri Sverrisson skrifar 19. janúar 2026 09:31 Liam Rosenior er ekki með mikla áru yfir sér, segir Adda Baldursdóttir í Sunnudagsmessunni. Getty/David Horton Þó að Chelsea hafi unnið 2-0 sigur gegn Brentford í fyrsta deildarleiknum undir stjórn Liam Rosenior eru sérfræðingar Sunnudagsmessunnar efins um að hann sé rétti maðurinn til að leiða liðið. Kjartan Atli Kjartansson benti á það í þættinum á Sýn Sport í gær að Rosenior væri sjöundi stjóri Chelsea á síðustu sjö árum. „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn,“ sagði Bjarni Guðjónsson en brot úr þættinum má sjá hér að neðan: Klippa: Messan - Umræða um Roenior „Hann gerir tíu ára samning, samkvæmt einhverjum fréttum. Ég er ekki viss um að hann stoppi svo lengi,“ sagði Bjarni hálfhlæjandi og bætti við: „Stór lið þurfa stóra stjóra.“ Bjarni virtist hrifnari af því hvernig málum er háttað hjá Brentford, sem eftir að hafa misst Thomas Frank til Tottenham er engu að síður í 7. sæti, stigi á eftir Chelsea og aðeins þremur stigum frá 4. sæti. „Þar virðist vera maður sem sem veit nákvæmlega hvað hann er að gera þegar hann ræður stjóra,“ sagði Bjarni um Brentford, minna hrifinn af Rosenior: „Ég er ekki sannfærður um að þetta sé það sem að Chelsea þarf akkúrat núna.“ „Ekki með mikla áru yfir sér“ Adda Baldursdóttir tók undir með Bjarna og ljóst að þó að hinn 41 árs gamli Rosenior hafi gert fína hluti með Strasbourg í Frakklandi þá hefur hann margt að sanna. „Mér finnst hann ekki með mikla áru yfir sér. Auðvitað er Chelsea vant því að vilja taka inn stór nöfn en þarna er ungur þjálfari sem gerði vel fyrir systurfélag Chelsea. Hann verður ekki þarna til tíu ára. Það komu tveir leikmenn inná með miða, svo það er mikið af upplýsingum sem verið er að koma til þeirra á stuttum tíma. Og maður sér alveg breytingu á því hvernig þeir eru að spila. En þetta er ekki stjóri sem mun sitja út samninginn sinn,“ sagði Adda. Enski boltinn Mest lesið Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Úthúðuðu Alfreð og starfið talið í húfi í kvöld Handbolti Fá meira fyrir níu pílna legg heldur en að vinna mótið Sport „Elvar og Ýmir voru rosalegir“ Handbolti Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Fótbolti Gefur Snorra toppeinkunn: „Gríðarleg pressa á honum“ Handbolti Sigur Ungverja stillir upp úrslitaleik við Ísland um toppsætið Handbolti Rauk út eftir lætin í blaðamönnum Fótbolti Eiga vart orð yfir mögnuðum árangri Færeyja: „Algjörlega einstakt“ Handbolti Miðar á milliriðil Íslands rjúka út: „Mikilvægt að tryggja sér miða strax“ Handbolti Fleiri fréttir Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Sjá meira