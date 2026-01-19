Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn

Bandaríkjaforseti segist ekki lengur telja sig skyldugan til að hugsa aðeins um frið í heiminum eftir að hann hlaut ekki friðarverðlaun Nóbels í fyrra. Þetta skrifar hann í bréfi til forsætisráðherra Noregs þar sem hann ítrekar hótanir vegna Grænlands.
Bandarískur fréttamaður PBS-sjónvarpsstöðvarinnar greindi frá efni bréfs Trump til Jonas Gahr Støre í nótt. Norskir fjölmiðlar hafa síðan staðfest hjá þarlendum stjórnvöldum að bréfið sé ósvikið, enda er efni þess með nokkrum ólíkindum, jafnvel á mælikvarða bandaríska forsetans.
„Kæri Jonas: Í ljósi þess að landið þitt ákvað að gefa mér ekki friðarverðlaun Nóbels fyrir að stoppa átta stríð PLÚS, finnst mér ég ekki lengur skyldugur til þess að hugsa aðeins um frið, þó að hann verði alltaf í fyrirrúmi, en í staðinn get ég hugsað um hvað er gott og rétt fyrir Bandaríkin,“ skrifar Trump í bréfinu sem PBS segir að hafi verið áframsent á sendiherra fjölda Evrópuríkja í Washington-borg.
Norska ríkisútvarpið bendir á að Trump virðist haldinn þeim misskilningi að það séu norsk stjórnvöld sem útdeili friðarverðlaununum. Það sé norska Nóbelsnefndin sem gerir það. Norska þingið tilnefnir nefndarmennina.
Støre segir að bréfið hafi verið svar við skilaboðum sem hann sendi bandaríska forsetanum fyrir hönd sín og Alexanders Stubb, forseta Finnlands, þar sem þeir mótmæltu refsitollum sem Trump ætlar að leggja á ríki sem standa gegn honum varðandi Grænland.
„Við bentum á nauðsyn þess að draga úr orðaskakinu og óskuðum eftir símtali á milli Trump, Stubb og mín um daginn,“ segir norski forsætisráðherrann.
Þessi skilaboð virðast hafa farið ofan garðs og neðan hjá Trump því í svarbréfinu endurtekur hann hótanir sínar um Grænland og véfengir enn yfirráðarétt Danmerkur yfir landssvæðinu.
„Danmörk getur ekki varið þetta land fyrir Rússlandi eða Kína og hversu vegna hafa þeir „eignarrétt“ yfir höfuð? Það eru engin skrifleg gögn, það er bara að bátar þeirra lentu þar fyrir hundruðum ára, en við áttum líka báta sem lentu þar,“ skrifar Bandaríkjaforseti til norska forsætisráðherrans.
Evrópskir ráðamenn sátu neyðarfundi um helgina vegna ákvörðunar Trump um refsitollana. Þeir eru meðal annars sagðir skoða að endurvekja tolla sem þeir ætluðu að leggja á bandarískar vörur til að svara verndartollum Trump á evrópskar vörur í fyrra.
„Heimurinn er ekki öruggur nema við höfum fulla og algera stjórn á Grænlandi. Takk fyrir!“ skrifar Trump í bréfinu til Støre.
Talsmaður Keirs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að forsætisráðherrann hafi talað við Donald Trump Bandaríkjaforseta í síma í dag. Ráðherran hafi sagt að það væri „rangt“ að leggja tolla á bandamenn sína fyrir það eitt að reyna að tryggja öryggi á norðurslóðum.
„Ég verð að segja eins og er að þessi nýjustu skilaboð frá Bandaríkjaforseta eru mikil vonbrigði og áhyggjuefni. Ekki síst fyrir líkt þenkjandi þjóðir sem trúa á frelsi, lýðræði og alþjóðalög og virðingu fyrir þeim. Þetta eru mikil vonbrigði.“
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallar eftir því að Evrópusambandið beiti „ofurvopni“ sínu gegn Bandaríkjunum vegna aðgerða Donalds Trump varðandi Grænland. Utanríkisráðherra Danmerkur segir erfitt að átta sig á Bandaríkjamönnum og forsætisráherra Ítalíu segir Bandaríkjamenn ekki skilja Evrópumenn.