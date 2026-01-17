Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Aron Guðmundsson skrifar 17. janúar 2026 19:50 Glasner yfirgefur Crystal Palace eftir yfirstandandi tímabil en stóra spurningin eftir viðtal dagsins er hvort hann muni einfaldlega skilja við félagið fyrr. Vísir/Getty Oliver Glasner, knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins Crystal Palace er allt annað en sáttur við forráðamenn félagsins og lét óánægju sína í ljós í viðtali eftir tap gegn Sunderland í dag. Í aðdraganda leiksins hefur margt gerst hjá Crystal Palace. Nýlega er búið að greina frá því að Glasner muni yfirgefa félagið eftir yfirstandandi tímabili og degi fyrir leikinn gegn Sunderland var honum greint frá því að búið væri að selja fyrirliða hans hjá Palace, Marc Guehi til Manchester City. Klippa: Mætti brjálaður í viðtal eftir leik Glasner gerði enga breytingu á liði sínu í leik dagsins og var varamannabekkur Crystal Palace í dag að miklu leiti til skipaður ungum leikmönnum þar sem liðið er einnig að glíma við meiðslavandræði. Stjórinn mætti auðsjáanlega brjálaður í viðtal eftir leik þar sem að hann nýtti tækifærið til þess að hjóla í forráðamenn Crystal Palace. „Þetta er það sem gerist þegar að hjarta liðsins er í tvígang rifið úr liðinu á sama ári,“ sagði Glasner en auk þess að selja Guehi degi fyrir leik, seldu forráðamenn Crystal Palace Eberechi Eze, sem hafði leikið lykilhlutverk í liðinu, til Arsenal degi fyrir leik fyrr á tímabilinu. „Ég bara skil þetta ekki. Á mínum þrjátíu ára ferli í fótbolta hef ég aldrei upplifað annað eins.“ Enski boltinn Mest lesið Slógu met sem Ísland er fegið að eiga ekki lengur Handbolti Króatar Dags lentu í kröppum dansi í fyrsta leik á EM Handbolti Draumabyrjun hjá Carrick Enski boltinn Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Enski boltinn Einar enn í einangrun en aðrir ferskir Handbolti Pólverji dæmdur í tveggja leikja bann og verður ekki með gegn Íslendingum Handbolti EM í dag: Fullkominn leikur fyrir Gumma Gumm Handbolti Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Enski boltinn Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Enski boltinn „Stoltur að fá þetta tækifæri og tek því ekki sem sjálfsögðum hlut“ Fótbolti Fleiri fréttir Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Sjá meira