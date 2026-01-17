Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 17. janúar 2026 15:46 Lisandro Martínez smellir kossi á kollinn á Bryan Mbeumo. getty/Ash Donelon Bryan Mbeumo, sem kom Manchester United á bragðið í 2-0 sigrinum á Manchester City, var að vonum hæstánægður eftir leikinn á Old Trafford. Hann segir margt hafa breyst hjá United síðan hann fór í Afríkukeppnina í skömmu fyrir jól. „Að skora fyrir framan þessa stúku er ótrúlegt, sérstaklega í grannaslag og eins og Licha [Lisandro Martínez] sagði nýttum við kraftinn í stuðningsmönnunum í dag. Old Trafford var ótrúlegur í dag,“ sagði Mbeumo í leikslok. Klippa: Viðtal við Bryan Mbeumo Hann lék í dag sinn fyrsta leik fyrir United síðan 15. desember en hann lék með Kamerún í Afríkukeppninni í Marokkó. Ýmislegt hefur gengið á hjá United síðustu vikur og þar ber hæst brottrekstur Rubens Amorim. Darren Fletcher stýrði United í tveimur leikjum áður en Michael Carrick var ráðinn þjálfari liðsins út tímabilið. „Þegar ég kom aftur hafði margt breyst. Mér finnst við vera með mjög góðan hóp og við stöndum alltaf saman. Við erum frábær heild svo þetta er ótrúlegt,“ sagði Mbeumo sem er markahæsti leikmaður United á tímabilinu með átta mörk í öllum keppnum. Næsti leikur United er gegn Arsenal um næstu helgi. Viðtalið við Mbeumo má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Manchester United Tengdar fréttir Draumabyrjun hjá Carrick Michael Carrick fékk sannkallaða draumabyrjun sem þjálfari Manchester United en liðið lagði Manchester City að velli, 2-0, í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Bryan Mbeumo og Patrick Dorgu skoruðu mörkin í seinni hálfleik. 17. janúar 2026 14:25 Mest lesið Slógu met sem Ísland er fegið að eiga ekki lengur Handbolti Draumabyrjun hjá Carrick Enski boltinn Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Enski boltinn Einar enn í einangrun en aðrir ferskir Handbolti EM í dag: Fullkominn leikur fyrir Gumma Gumm Handbolti Pólverji dæmdur í tveggja leikja bann og verður ekki með gegn Íslendingum Handbolti „Stoltur að fá þetta tækifæri og tek því ekki sem sjálfsögðum hlut“ Fótbolti Leiðtogar á reynslu: „Prófsteinninn verður þegar vesenið byrjar“ Handbolti Ótrúleg sigurganga Luke Littler tók loks enda Sport „Ég er bara aumur aðstoðarþjálfari“ Sport Fleiri fréttir Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Nott. Forest - Arsenal | Tekst Forest að stela frá þeim ríku? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Sjá meira