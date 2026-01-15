Sláandi mynd af þjálfurum þriggja stærstu spænsku félaganna frá 2011 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. janúar 2026 12:32 Diego Simeone tók við liði Atletico de Madrid þegar hann var nýorðinn fertugur en núna er hann að verða 56 ára í apríl. Getty/Angel Martinez Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid eru þrjú stærstu félögin á Spáni en eitt þeirra sker sig út þegar kemur að þjálfaramálum. Real Madrid var enn á ný að skipta um þjálfara í vikunni þegar Álvaro Arbeloa tók við liðinu af Xabi Alonso en sá síðarnefndi hafði verið aðeins með liðið í hálft ár. Arbeloa byrjaði síðan á því að tapa í bikarnum í fyrsta leik. Barcelona hefur líka farið í gegnum marga þjálfara síðustu ár síðan að Pep Guardiola hætti óvænt með liðið á toppnum. Hjá Atletico Madrid er allt annað dæmi í gangi. Þar hefur verið sami þjálfari í fimmtán ár og hann heitir Diego Simeone. Simeone var ráðinn í desember 2011, nánar tilgetið á Þorláksmessu. Hann tók við liðinu af Gregorio Manzano sem var rekinn daginn áður eftir bikartap á móti C-deildarliði. Simeone endaði á því að vinna Evrópudeildina á sínu fyrsta tímabili en liðið hefur síðan tvisvar orðið spænskur meistari, einu sinni bikarmeistari, vann Evrópudeildina í annað skiptið 2018 og hefur tvisvar komist í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Simeone hefur nú stýrt liðinu í 767 leikjum og unnið 455 þeirra. Hann er með 59 prósent sigurhlutfall. Sky Sports setti saman sláandi mynd af þjálfurum þriggja stærstu spænsku félaganna frá árinu 2011 sem má sjá hér fyrir neðan. Á meðan Real Madrid hefur farið í gegnum átta þjálfara og Barcelona í gegnum tíu þá hefur aðeins einn maður stýrt liði Atletico Madrid. View this post on Instagram A post shared by Sky Sport (Italia) (@skysport) Spænski boltinn Mest lesið „Donald Trump er algjör hálfviti“ Sport „Búið að rífa úr honum stælana, egóið og hrokann“ Handbolti „Hann hefði bara átt að kyngja þessu, vera stór og halda áfram úti“ Körfubolti Virtur handboltasérfræðingur spáir því að EM-bronsið fari til Íslands Handbolti Bein útsending: Reynst sannspár undanfarin ár og spáir nú fyrir gengi Íslands á EM Handbolti Áhugamaður vann meistarann og milljón dollara Sport Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Fótbolti Lærisveinn Alfreðs sakar mótherja kvöldsins um að spila „anti-handbolta“ Handbolti „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Enski boltinn Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Enski boltinn Fleiri fréttir Sláandi mynd af þjálfurum þriggja stærstu spænsku félaganna frá 2011 Sjáðu bæði mörk Viktors í gær Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins Heimamenn Marokkó í úrslitaleikinn eftir vítaspyrnukeppni „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Tómas Bent gulltryggði sigurinn Blysin slógu Bæjara ekki út af laginu Hörður skoraði og Sverrir hélt hreinu Mané skaut Senegal í úrslit en Salah sást varla Viktor Bjarki með tvennu í undirbúningi fyrir Meistaradeildina Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Ásdís Karen fagnaði sigri gegn stórliðinu Blikar farnir að fylla í skörðin María í eitt besta lið Svíþjóðar en tekur íslenska landsliðið fram yfir það sænska Ajax fær son Zlatans að láni frá AC Milan Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Klopp: Brottför Xabi Alonso frá Real Madrid kemur mér ekkert við Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Sjá meira