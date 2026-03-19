Fótbolti

„Við sniðgöngum Banda­ríkin en ekki HM“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mehdi Taremi, stjarna íranska landsliðsins, fagnar eftir að sætið á HM 2026 var tryggt. Getty/ohammad Karamal

Íranska knattspyrnusambandið heldur sig við áætlanir um að taka þátt í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins í Norður-Ameríku í sumar þrátt fyrir árásir Bandaríkjanna á landið.

„Við erum að undirbúa okkur fyrir HM. Við munum sniðganga Bandaríkin, en ekki HM,“ sagði Mehdi Taj, forseti íranska knattspyrnusambandsins, í myndbandi sem íranska fréttastofan Fars birti.

Gert er ráð fyrir að Íran spili alla þrjá riðlakeppnisleiki sína á vesturströnd Bandaríkjanna. Stríðið í Mið-Austurlöndum hefur valdið óvissu um hvort Íranar geti tekið þátt.

Íran á að mæta Nýja-Sjálandi 16. júní og Belgíu 21. júní, báðir leikir í Los Angeles, og síðan er síðasti leikurinn í riðlakeppninni á móti Egyptalandi í Seattle 27. júní.

Nýlega sagði Ahmad Donyamali, íþróttamálaráðherra Írans, í ríkissjónvarpinu að núverandi aðstæður gerðu það ómögulegt að vera hluti af mótinu.

Fyrr í vikunni sagði Claudia Sheinbaum forseti Mexíkó að Mexíkó væri tilbúið að taka yfir skipulagsábyrgð á HM-leikjum Írans. Alþjóðaknattspyrnusambandið (FIFA) hefur tekið dræmt í þá hugmynd.

HM 2026 í fótbolta Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran FIFA

