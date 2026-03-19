Norður-Kórea er á leiðinni á HM kvenna í fótbolta árið 2027 og segja má að aðdragandinn að þessu afreki hafi verið nokkuð langur.
Hong Son Ok skoraði þrennu í 4-0 sigri Norður-Kóreu gegn Taívan í umspilinu fyrir HM í nótt. Norður-Kórea tryggði sér þar með farseðilinn til Brasilíu á næsta ári en liðið hefur ekki farið á HM síðan árið 2011.
Á því móti fundust fimm leikmenn liðsins sekir um ólöglega lyfjanotkun. Norður-Kórea var dæmd í keppnisbann og missti því af næstu mótum, Asíubikarnum árið 2014 og HM árið 2015.
Eftir það tóku við frekar mögur ár fyrir Norður-Kóreu, sem hafði lengi verið eitt af tíu bestu landsliðunum á heimslista FIFA, unnið Asíubikarinn margoft og átt áskrift að HM.
Liðið komst ekki inn á HM 2019 og tók ekki þátt í undankeppni fyrir HM 2023 vegna COVID takmarkanna.
En eftir mikla endurnýjun á leikmannahópnum og uppbyggingu í yngri landsliðunum mun Norður-Kóreu snúa aftur á stóra sviðið.
Vafalaust hefur æðsti foringi þjóðarinnar, Kim Jong-Un, fagnað mikið. Faðir hans heitinn, Kim Jong-Il, var mikill fótboltaáhugamaður og fór einna fremst í flokknum sem kom HM kvenna upphaflega á laggirnar. Sonurinn er sagður hafa erft áhugann.
Svo hefur sannast í gegnum tíðina, eins og rakið er í grein á The Guardian, að fyrir Norður-Kóreu er gríðarlega mikilvægt að vera í fremsta flokki í kvennafótboltanum.
Fótboltinn er einn af fáum tækifærum sem einangraða einveldisríkið fær til að fegra vafasama ímynd sína og Kim feðgarnir hafa lagt mikinn metnað í kvennalandsliðið.