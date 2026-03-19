Messi kominn í 900 mörk

Lionel Messi hefur nú á 21 ári sem fótboltamaður náð að skora akkúrat 900 mörk, eftir að hann skoraði fyrir Inter Miami gegn Nashville í Meistaradeild Mið- og Norður-Ameríku í gær.
Hinn 38 ára gamli Messi náði þessum tímamótum þegar aðeins sjö mínútur voru liðnar af leiknum. Hann hafði þó ekki ástæðu til að fagna úrslitum leiksins því honum lauk með 1-1 jafntefli og þar með komst Nashville áfram í keppninni.
Messi hefur núna skorað 81 mark fyrir Inter Miami eftir að hann flutti vestur yfir haf árið 2023. Þessi áttfaldi handhafi Gullboltans skoraði hins vegar langflest af sínum 900 mörkum í búningi Barcelona.
Messi á hins vegar enn langt í land með að ná meti Cristiano Ronaldo sem kominn er með 965 mörk. Portúgalinn, sem orðinn er 41 árs, ætlar sér eflaust að verða fyrstur til að rjúfa 1.000 marka múrinn áður en að skórnir fara á hilluna.
Einhverjir hafa haldið því fram að Pele hafi náð að skora 1.000 mörk á sínum ferli en opinbera talan er í kringum 800 mörk.