Hörður skoraði og Sverrir hélt hreinu

Hörður Björgvin Magnússon skoraði fyrir Levadiakos í 2-0 sigri gegn Kifisia og Sverrir Ingi Ingason stóð vaktina í vörn Panathinaikos í 3-0 sigri gegn Aris. Sigurliðin eru komin áfram í undanúrslit gríska bikarsins.
Miðverðirnir voru áður báðir á mála hjá Panathinaikos en Hörður Björgvin skipti til Levadiakos fyrir tímabilið og var að skora sitt fyrsta mark fyrir félagið.
Hörður skoraði sitt mark í uppbótartíma fyrri hálfleiks og Guillermo Balzi skoraði seinna markið í uppbótartíma venjulegs leiktíma.
Sverrir Ingi var um tíma kominn á varamannabekkinn hjá Panathinaikos en hefur verið fastamaður í byrjunarliðinu eftir að þjálfari liðsins var rekinn og Rafa Benítez tók við störfum.
Sverrir hélt hreinu er Anastasios Bakasetas skoraði öll þrjú mörk liðsins í sigrinum gegn Aris.
Panathinaikos mun mæta PAOK í undanúrslitum en Levadiakos mun mæta OIF.