Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði sölu og dreifingu áfengis í húsnæði í Kópavogi á mánudaginn. Þrír voru handteknir í aðgerðum lögreglu á vettvangi vegna málsins og færðir á lögreglustöð, en síðan sleppt að loknum yfirheyrslum.
Þetta kemur fram í stuttri tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. „Um var að ræða aðgerð í tengslum við rannsókn embættisins á brotum gegn áfengislögum, brotum á lögum um matvæli og tollalögum. Töluvert af áfengi var haldlagt,“ segir í tilkynningunni.
Þá fylgir sögunni að ekki sé unnt að veita frekari upplýsingar um málið að svo stöddu.
Í kringum jól og áramót bárust fréttir af því að lögregla hafi lokað nokkrum afhendingarstöðum netverslana með áfengi á höfuðborgarsvæðinu á grundvelli reglugerðar um sölustaði áfengis á hátíðisdögum.
Fréttin hefur verið uppfærð.