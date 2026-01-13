Borgarstjóri Reykjavíkur neitar því að hafa sigað lögmönnum borgarinnar á mótframbjóðanda sinn í oddvitaslag Samfylkingarinnar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Mótframbjóðandinn gefur lítið fyrir athugun lögmannanna á lóðaeigum hans, málið skipti hann engu máli.
„Mér finnst ekkert um það, það er ekkert í því. Það skiptir mig engu máli,“ segir Pétur Marteinsson, annar frambjóðandi til oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík, aðspurður hvað honum finnist um að lögfræðingar Reykjavíkurborgar séu að skoða lóðareignir hans í Nýja Skerjafirðinum.
Í byrjun árs greindi Heimildin frá því að Pétur hefði hagsmuna að gæta hvað varðar lóðauppbyggingu innan girðingar Reykjavíkurflugvallar. Félag í eigu Péturs fékk úthlutað lóð af borginni eftir sigur í hönnunarsamkeppni 2019. Í viðtali við Heimildina sagði Pétur að árið 2022 hefði hann leyst lóðirnar til Miðbæjareigna og hefði því ekki hagsmuna að gæta. Lóðirnar eru nú í eigu félagsins HOOS 1 ehf. sem er eins og Miðbæjareignir í eigu Guðmundar Inga Jónssonar og Þorláks Traustasonar í gegnum Kjöl fjárfestingarfélag.
Pétur átti þó sæti í stjórn HOOS 1 ehf. eða allt þar til hann sagði af sér eftir að Heimildin fór að skoða málið. Þá var hann einnig í sambandi við Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóra, varðandi lóðirnar þar til árið 2024 og þrýsti á hann að koma uppbyggingunni í framkvæmd. Heiða Björg staðfesti í viðtali við Mbl á dögunum, að lögfræðingar Reykjavíkurborgar hefðu til skoðunar hvort að Pétri hafi verið heimilt að láta annað félag fá lóðirnar.
Í samtali við fréttastofu neitar Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri og frambjóðandi til oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík, að lögfræðingarnir væru að skoða mál Péturs að hennar beiðni.
„Nei, alls ekki.“
Heiða segist hafa verið spurð út í málið, meðal annars af blaðamönnum mbl.is, en segist ekki vita nægilega mikið um málið til að tjá sig. Hún telur eðlilegra að samskiptafulltrúi Reykjavíkurborgar svari öllum fyrirspurnum fjölmiðla.
„Þannig ég er ekkert að gramsa í þessu. Ég veit að þessar spurningar hafa komið þangað og borginni ber að svara öllu,“ segir Heiða við Tómas Arnar Þorláksson fréttamann Sýnar sem ræðir við bæði Heiðu og Pétur um framboð þeirra fyrir sjónvarpsþáttinn Íslandi í dag að loknum sjónvarpsfréttum í kvöld.
Hún segist þó hafa almennt aflað sér upplýsinga um úthlutun lóða af hálfu borgarinnar. Ætlunin sé að gera það skýrar í reglum að ef lóð sé úthlutað í uppbyggingu en hún ekki nýtt þurfi að skila lóðinni aftur til borgarinnar sem sjái um að úthluta henni öðrum.
„Það hefur loðað við, ég er ekki að tala um Pétur á neinn hátt eða þetta mál, ég þekki það bara ekki, en það hefur loðað við að fólk sé að sitja á lóðum of lengi. Ef þær eru innan girðingar flugvallar getur þú lítið breytt því en ég er að meina inni í borginni.“
Pétur gefur lítið fyrir að lögfræðingarnir séu að skoða hvort Miðbæjareignir hafi mátt leysa út lóðina.
„Við unnum samkeppni um hagkvæmt húsnæði fyrir fyrstu kaupendur 2018 og þá voru nokkrar lóðir í Reykjavík sem við gátum valið og við veljum Nýja Skerjafjörð vegna þess að það var komið lengst í skipulagi og við gerðum ráð fyrir að geta hafist handa, kannski byrjað að byggja 2020,“ segir Pétur í samtali við fréttastofu.
Hann, auk tveggja annarra, hafi farið í mikla fjárfestingu og unnið að verkefninu með arkitektum og verkfræðingum. Síðan hafi farið að bera á töfum svo árið 2022 ákváðu Pétur og félagar að snúa sér að öðrum verkefnum.
„Það er einhver að skoða þetta og mér er alveg sama því það er ekkert í þessu. Þannig að núna er ég bara að hugsa um þetta prófkjör og hlakka til, þetta er nýtt fyrir mig.