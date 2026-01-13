Höfðu fengið ábendingu um fjölda íbúa í Brúnastekk Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 13. janúar 2026 14:00 Húsið í Brúnastekk þangað sem slökkvilið hefur verið kallað út tvisvar á árinu sem er nýhafið. Vísir/Vilhelm Slökkvilið hefur áhyggjur af öryggi þeirra sem leigja rými í húsum þar sem herbergjum hefur verið fjölgað í trássi við reglur og aðgengi að flóttaleiðum er takmarkað. Grunur er um íkveikju í slíku húsi sem slökkviliðinu hafði borist ábendingar um. Þrír menn voru handteknir aðfaranótt sunnudags vegna grunns um íkveikju í einbýlishúsi í Breiðholti. Málið er til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en mennirnir búa allir í húsinu. Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem slökkviliðið er kallað að húsinu. En því hafði áður borist ábending sem sneri að fjölda íbúa þar. „Ábendingin snerist að því að þarna væri sennilega herbergjaleiga. Og væri þarna fjöldi fólks en sneri ekki beint að brunavörnum,“ segir Aldís Rún Lárusdóttir sviðsstjóri forvarnasviðs slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Slökkviliðið hafði ekki kannað ábendinguna þegar eldurinn kom upp um helgina. Ábendingum á borð við þessa hefur fjölgað undanfarið. „Við höfum verið að fá aðeins fleiri ábendingar um þetta og hérna, það virðist vera markaður fyrir, já, herbergjaleigu,“ segir Aldís. Slökkviliðið hefur áhyggjur af öryggi þeirra sem leigja rými sem þessi, þar sem herbergjum hefur verið fjölgað í trássi við reglur og aðgengi að flóttaleiðum er takmarkað. „Oft á tíðum er búið að breyta húsnæðinu frá samþykktum aðaluppdráttum. Og það skapar ákveðin vandamál varðandi öryggi. Oft tengist það því að það er verið að reyna að útbúa fleiri íbúðarherbergi heldur en eru kannski hugsuð og þá þarf að hafa í huga, eða fyrst og fremst, á ekki að fara í breytingar nema fá leyfi byggingarfulltrúa, en að gæta þess að allir hafi aðgengi að flóttaleiðum og öryggisatriði séu uppfyllt,“ segir Aldís Rún. Sérstakar úttektir hafa verið gerðar á húsnæði sem ábendingar hafa borist um. „Það eru ekki alltaf gluggar og stundum eru gluggarnir þannig að það er ekkert að nýta þá til björgunar.“ Niðurgrafin gluggalaus rými með tilheyrandi hættu En þegar kemur að því sem er verið að nota til að búa til þessi herbergi, er þetta svona viðurkennt efni eða hvernig er verið að slá upp þessum veggjum? „Við erum að sjá svolítið krossviðsplötur eða spónaplötur. Það er ekki verið að nota kannski gifs eins og, almennt er notað í innveggi í dag.“ Aldís Rún hefur áhyggjur af stöðunni þar sem fjölda fólks er skóflað í herbergi í einu og sama einbýlishúsinu sem gerðar hafa verið ósamþykktar breytingar á.Vísir/SigurjónÓ Þá eru sum herbergin í niðurgröfnum, gluggalausum rýmum og eldunaraðstaða jafnvel í hverju rými, sem felur í sér aukna brunahættu. „Við erum að setja kröfur á eiganda um að bæta úr. Og ég man eftir einu skipti þar sem við höfum lagt bann við notkun á hluta húsnæðisins og fylgt því eftir."