Um­deild mál á dag­skrá og þeim fjölgar

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis. vísir/Ívar Fannar

Þingstörf hefjast á ný á morgun og forseti Alþingis býst við því að málum á þingmálaskrá verði fjölgað. Þingflokkur Framsóknar hefur sent erindi á formenn allra flokka þar sem kallað er eftir þverpólitískri samstöðu í málefnum barna og ungmenna.

Fyrsti þingfundur eftir jólaleyfi er á morgun og gert er ráð fyrir að á sama tíma verði einnig birt uppfærð þingmálaskrá. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, býst við annasömu vori á þingi.

„Við erum í miðjum klíðum, að svo má segja, á miðjum þingvetri og þurfum að nýta tímann vel fram á sumar til þess að afgreiða mál frá ríkisstjórn og fleirum,“ segir Þórunn.

Er verið að fjölga eða fækka á þingmálaskrá, eða bara færa til?

„Það er aðeins verið að fjölga skilst mér, en ekki mikið.“

Meðal stórra mála sem eiga samkvæmt fyrri þingmálaskrá að vera á dagskrá í vor er frumvarp um lagareldi en svo bíða önnur mál frá haustþingi. 

Þar má til dæmis nefna samgönguáætlun, um brottfararstöð og svo hin afar umdeilda bókun 35 sem var tekin af dagskrá í haust. Auk þess hefur utanríkisráðherra boðað að þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið verði lögð fram í vor. Þórunn gerir ráð fyrir að umræða um hana taki sinn tíma.

„En hún snýst bara um ákvörðun og dagsetningu en ekki um efni málsins.“

Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknar.vísir/Vilhelm

Þingflokkur Framsóknar sendi í gær erindi á formenn allra flokka á Alþingi þar sem kallað er eftir þverpólitískri samstöðu í málefnum barna og ungmenna.

„Við höfum áhyggjur af því að þriðji ráðherrann yfir barna- og menntamálum á einu ári er að taka við. Og við þekkjum það öll að þegar nýr ráðherra tekur við tekur tíma að koma sér inn í málefnin,“ segir Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknar.

Komast upp úr skotgröfunum

Svipuð leið var farin í fyrra þegar fulltrúar allra flokka voru skipaðir í nefnd við mótun stefnu í utanríkismálum. Ingibjörg telur að hér þurfii að gera slíkt hið sama til þess að komast megi upp úr skotgröfum. Hún vonar að tekið verði jákvætt í erindið í upphafi þingstarfa.

„Staðan hjá börnum og ungmennum er því miður að versna og við finnum til ábyrgðar og viljum kalla alla að borðinu til þess að við getum sett niður raunverulegar aðgerðir, til lengri og skemmri tíma, í sameiningu.“

