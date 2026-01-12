Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi

Wayne Rooney, fyrrverandi leikmaður Manchester United og enska landsliðsins í fótbolta segir að Michael Carrick henti Manchester United frábærlega sem næsti stjóri liðsins og myndi ekki hika við að aðstoða hann.
Frá þessu greinir Rooney í þættinum The Wayne Rooney Show á BBC en Carrick þykir líklegastur þessa stundina til að verða ráðinn bráðabirgða knattspyrnustjóri Manchester United til loka yfirstandandi tímabils. Búist er við því að bráðabirgðastjóri liðsins verði ráðinn í þessari viku.
„Hvort sem að það væri Michael Carrick, Darren Fletcher, John O´Shea eða ég sjálfur sem myndi stíga inn í þetta hlutverk þá þarf félagið bara á því að halda að þarna komi inn stjóri sem þekkir félagið,“ sagði Rooney um stöðuna hjá Manchester United.
Darren Fletcher hefur stýrt Manchester United í síðustu tveimur leikjum liðsins eftir að Rúben Amorim hafði verið sagt upp störfum.
Rooney er á því að Manchester United hafi tapað sínum gildum frá fyrri tíð, gildum sem voru uppi á sigursælum tíma hjá félaginu en bæði Michael Carrick og Ole Gunnar Solskjær, fyrrverandi leikmenn liðsins hafa farið í atvinnuviðtal hjá Rauðu djöflunum á undanförnum dögum.
Aðspurður hvort hann væri tilbúin í að starfa í þjálfarateymi Carrick, sem þykir líklegastur til að taka við stjórnartaumunum hjá Manchester United, hafði Rooney þetta að segja:
„Ég er ekki að grátbiðja um starf í teyminu, bara svo það sé á hreinu. Ef ég yrði beðinn um að hjálpa til þá myndi ég að sjálfsögðu gera það. En það er forgangsatriði núna að ráða inn nýjan knattspyrnustjóra.