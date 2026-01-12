Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Bjarki Sigurðsson skrifar 12. janúar 2026 21:58 Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur segir sérstakt að gæsluvarðhaldskröfunni sé hafnað, þó það gerist reglulega að slíkar kröfur séu ekki samþykktar. Vísir/Lýður Valberg Karlmaður sem er ákærður fyrir kynferðisbrot gegn tíu ára dreng neitar sök, en ber samt við minnisleysi. Afbrotafræðingur segir einkennilegt að gæsluvarðhaldsúrskurði yfir manninum sé hafnað. Helgi Bjartur Þorvarðarson var um miðjan september handtekinn vegna gruns um kynferðisbrot gegn barni. Hann hefur nú verið ákærður fyrir að brjótast inn til fyrrverandi samstarfskonu sinnar og brjóta þar á tíu ára syni hennar. Það vakti athygli þegar lögregla krafðist ekki gæsluvarðhalds yfir honum eftir handtökuna en þegar hann var ákærður á föstudag krafðist héraðssaksóknari þess að hann yrði hnepptur í varðhald. Dómari varð ekki við þeirri beiðni. Úrskurðurinn hefur verið kærður til Landsréttar. Ótti sem fylgir Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur segir ákvörðun dómara koma á óvart, en hún bendi til þess að ekki allar upplýsingar um málið hafi ratað í fjölmiðla. Ýmis skilyrði þurfi að uppfylla, til að mynda þurfi að liggja fyrir rökstuddur grunur um sekt, rannsóknarhagsmunir vera í húfi og hætta stafi af manninum. „Miðað við frásagnir foreldra í fjölmiðlum veltir maður fyrir sér hvort það hafi ekki verið metið að það er ákveðin hætta, eða ótti, sem fylgir því fyrir þennan þolanda að maðurinn sé laus og í sama nágrenni,“ segir Margrét. Skipti ekki máli hvort hann sé drukkinn eða ekki Helgi Bjartur sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins í morgun. Þar segist hann muna lítið eftir kvöldinu. Hann hafi fallið á áfengisbindindi þetta kvöld. Þótt hann muni ekkert séu ásakanirnar óskiljanlegar. Þær hafi sett líf hans og fjölskyldu hans í rúst. Hann sé ekki sekur um kynferðisbrot gegn drengnum. Hann óskar eftir því að málsmeðferð fái sinn lögbundna farveg. Þetta sé martröð sem hann muni bera með sér alla ævi. „Það svo sem kemur ekki mikið fram í yfirlýsingunni, annað en að hann hafi verið mjög drukkinn. En fólk er ábyrgt fyrir sínum gjörðum, sama hvort það sé undir áhrifum áfengis eða ekki,“ segir Margrét. Foreldrar drengsins segjast í samtali við Heimildina afar ósátt með Helga Bjart. Hann ætti að axla ábyrgð í stað þess að halda því fram að drengurinn sé að ljúga. Þau vilji að hann verði úrskurðaður í gæsluvarðhald, en á meðan hann gangi laus geti þau ekki náð bata og lifað eðlilegu lífi eftir hræðilegt áfall. Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði Hafnarfjörður Dómsmál Lögreglumál Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Mest lesið Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Innlent Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Innlent Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Erlent „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Innlent Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Innlent Fleiri fréttir „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Gengið ágætlega að slökkva og kalla fólk til baka Kvöldfréttir: Í beinni frá Gufunesi Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Niðurstöður samræmdra prófa í vor verði opinberaðar Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ Sjá meira