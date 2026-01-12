Segir að Brasilía þurfi á Neymar að halda

Nýjasti liðsfélagi Neymar hjá Santos hefur sterkar skoðanir á því hvort Brasilíumenn eigi að taka Neymar með á heimsmeistaramótið í sumar
Hinn 29 ára gamli Gabriel „Gabigol“ Barbosa gekk nýlega aftur til liðs við Santis á láni frá Cruzeiro út tímabilið og mun spila við hlið Neymars í sóknarlínu Santos.
Neymar skrifaði undir nýjan samning við Santos til loka árs 2026 fyrr í síðustu viku. Neymar reynir nú að sýna Carlo Ancelotti, þjálfara Brasilíu, að hann sé í fullkomnu formi og verðugur þess að vera valinn á heimsmeistaramótið.
„Allir vita að Neymar er goðsögnin mín og vinur,“ sagði Gabigol þegar hann var kynntur sem nýr leikmaður Santos.
Gabigol vill hjálpa liðsfélaga sínum í brasilíska landsliðinu að komast á HM 2026.
„Ég fékk að spila með honum í landsliðinu. Við vorum mjög ánægðir. Ég vil hjálpa honum að verða hundrað prósent heill, við þurfum á honum að halda fyrir heimsmeistaramótið og til að hjálpa Santos að berjast um titla,“ sagði Gabigol.
Neymar fór í minni háttar aðgerð á vinstra hné þann 22. desember, skömmu eftir að hafa hjálpað Santos að forðast fall.
Hann hafði slitið krossband og liðþófa í sama hné í október 2023 þegar hann var í landsliðsverkefni með Brasilíu og hefur glímt við meiðsli síðan.
Þrátt fyrir að hafa aðeins spilað í helmingi leikja Brasilíu í Serie A-deildinni frá því hann sneri aftur til Santos í janúar 2025, voru átta mörk hans í deildinni, þar af fjögur í lokaumferðunum, mikilvæg fyrir liðið til að forðast fall.
Gabigol og Neymar spiluðu stuttlega saman hjá Santos í upphafi ferils síns og voru báðir í hópum Brasilíu sem unnu gull á Ólympíuleikunum 2016 og lentu í öðru sæti á Copa America 2021.