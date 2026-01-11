Innlent

Meiri­hluti hlynntur aðildarviðræðum: „Margt breyst á stuttum tíma“

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, á von á því að umræða um kosti og galla aðildar muni yfirtaka pólitíska umræðu þegar dagsetning verður komin á þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna.
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, á von á því að umræða um kosti og galla aðildar muni yfirtaka pólitíska umræðu þegar dagsetning verður komin á þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna.

Meirihluti landsmanna er hlynntur upptöku viðræðna við Evrópusambandið samkvæmt könnun Maskínu. Könnunin var gerð í desember og prófessor í stjórnmálafræði telur líklegt að afstaða fólks sé að taka hröðum breytingum samhliða vendingum á alþjóðavísu. Geri megi ráð fyrir algjörri uppstokkun í umræðu um kosti og galla aðildar.

Í könnun Maskínu var spurt hvort fólk myndi greiða atkvæði með eða á móti áframhaldandi aðildarviðræðum að Evrópusambandinu, komi til þjóðaratkvæðagreiðslu. Meirihluti, eða fimmtíu og þrjú prósent, eru fylgjandi viðræðum en fjörutíu og sjö prósent eru andsnúin. Maskína spurði sömu spurningar fyrir ári og hefur stuðningur aukist örlítið síðan, en þá sögðust 50,9 prósent hlynnt aðildarviðræðum.

Svarendur í könnun Maskínu voru 2.032 talsins.vísir/Maskína

Könnunin var gerð á dögunum 11. til 17. desember og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, bendir á að margt hafi breyst síðan þá og vísar til innrásar Bandaríkjamanna í Venesúela og óvissu um Grænland.

„Það má kannski halda því fram með fullum rökum að nú sé komin ný vídd í málið þar sem að margir hafa áhyggjur af stöðu Íslands í samhengi öryggis- og varnarmála,“ segir Eiríkur. „Varnarsamningurinn sem við höfum við Bandaríkin er ekki virkur með sama hætti og áður. Bandaríkjaforseti hefur sagt það skýrum orðum að það sé bara einfaldlega hagsmunamat Bandaríkjanna hverju sinni hvort að þeir virði samkomulag sem þetta. Og það breytir allri stöðu Íslands í umheiminum.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hefur boðað að þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB verði lögð fyrir í vor.Vísir/Ívar Fannar

Eiríkur telur að margir gætu því farið að líta frekar til Evrópu sem bandalagsmanns. Að sama skapi gætu aðrir fundið til aukin rök gegn aðild í óvissuástandi í alþjóðakerfinu. „Sem eru þá þau að skarkali heimsins færist nær Íslandi á einhvern hátt, þannig að þetta vogast svolítið á.“

Utanríkisráðherra hefur boðað að þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að sambandinu verði lögð fyrir Alþingi í vor. Eiríkur segir viðbúið ESB-umræða muni yfirtaka pólitíska umræðu þegar dagsetning verður komin á þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann segir ýmsar forsendur varðandi kosti og galla aðildar hafa breyst á stuttum tíma.

Gjörbreytt staða

„Þess vegna má gera ráð fyrir ákveðinni endurröðun í stuðningi og andstöðu, fylgi og afstöðu. Vegna þess að hingað til hefur hugsanleg aðild Íslands að Evrópusambandinu ekki snúist neitt um öryggis- og varnarmál, því að þeim hefur verið fyrir komið með öðrum hætti í gegnum NATO og tvíhliða samning við Bandaríkin. Þannig að flestir hafi talið að þau væru fyllilega tryggð. En nú er sú staða gjörbreytt,“ segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst.

