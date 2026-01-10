Benóný Breki Andrésson skoraði sigurmark Stockport á sjöttu mínútu uppbótartíma gegn Huddersfield Town á Englandi í dag.
Um var að ræða sex stiga leik í baráttunni um umspilssæti í efri hluta deildarinnar. Efstu tvö liðin fara beint upp í B-deildina en næstu fjögur fyrir neðan, í 3.-6. sæti fara í umspil um sæti í deildinni.
Stockport og Huddersfield voru jöfn að stigum í 4.-5. sætinu, með 39 stig, níu stigum á eftir Lincoln City í öðru sæti og tólf á eftir toppliði Cardiff.
Bæði þykja líkleg til að fara í umspilið en baráttan er jöfn. Benóný Breki byrjaði á bekknum hjá Stockport en hann hefur glímt við meiðsli í vetur. Hann spilaði korter í leiknum á undan við Reading en hafði fyrir það ekki spilað síðan í nóvember.
Hann kom inn sem varamaður þegar tæpur hálftími var eftir en lét lítið að sér kveða. Þar til í lokin. Á sjöttu mínútu uppbótartíma barst boltinn til hans í teignum og hann kom honum í netið af stuttu færi.
Um er að ræða fyrsta mark Benónýs í deildinni á tímabilinu en hann var aðeins að spila sinn tólfta leik.
Stockport vann leikinn 1-0 og er í fjórða sæti með 42 stig, fjórum stigum frá Bradford City sem er sæti ofar. Huddersfield er með 39 stig líkt og Bolton Wanderers, sem eru í næstu sætum á eftir Stockport.