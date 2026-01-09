Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hyggst ráðast í útttekt á notkun hljóðdempandi efna í lofti hér á landi í kjölfar stórbrunans í Sviss þar sem fjörutíu létu lífið eftir að kviknaði í lofti á skemmtistað. Slökkviliðsstjóri hvetur landsmenn til að huga að því hverskonar hljóðdempun sé keypt.
Hljóðeinangrandi plötur njóta vaxandi vinsælda á heimilum landsins og eru algengar víðar líkt og á börum og á tónleikastöðum. Spurningar hafa vaknað um öryggi þeirra eftir mannskæðan eldsvoða í Sviss þar sem fjörutíu létust eftir að kviknaði í hljóðeinangrandi plötum í lofti kjallara skemmtistaðar. Birgir Finnsson slökkviliðsstjóri segir skipta máli að kaupa efni sem uppfylli brunavarnarstaðla.
„Allt getur brunnið á endanum, en að það sé tregbrennanlegt. Að það ýti ekki undir dreifingu eldsins. Það er auðvitað svona eins og þessi ullarskilrúm eins og þú getur sett á vegg, náttúrulega efni, þau eru náttúrulega betri. Svo eru önnur efni þar sem þú ert kominn með hálfgerðan svamp, einhver plastefni í svampinum, sem næra eldinn og brenna og bráðna.“
Hægt er að kaupa hljóðdempandi efni víða hér á landi, í hönnunar og byggingarvöruverslunum en líka erlendum netverslunum líkt og Temu. Þannig fylli sem dæmi sum hljóðdempandi efni kröfur fyrir gólf en ekki annars staðar.
„Og snýr svo að allt öðru ef þú setur þetta á vegg, eða ég tala nú ekki um í loft. Síðan eru þessi efni, þú getur keypt það sem þér sýnist vera nákvæmlega eins en er bara miklu ódýrari á öðrum staðnum, en þú þarft að kíkja á það til hvers þetta er ætlað.“
Alltaf eigi að vera hægt að nálgast upplýsingar um það hvort hljóðdempandi efnin hafi verið metin með tilliti til eldvarna. „Og ef þú finnur ekki neitt um það varðandi það sem þú ert að spá í að kaupa þá er mjög ólíklegt að það sé nokkuð prófað.“
Birgir segir að slökkviliðið muni ráðast í úttekt á notkun hljóðdempandi efna á höfuðborgarsvæðinu. „Við teljum að hlutirnir séu í þokkalegu lagi, auðvitað má alltaf betur gera en í kjölfar þess atburðar sem átti sér stað í Sviss er það auðvitað eitthvað sem við munum skoða og fara aðeins betur yfir.“
Fjörutíu manns létu lífið í eldsvoða á skemmtistað í Sviss á nýársnótt. Talið er að eldurinn hafi kviknað út frá gosblysi. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hversu hratt eldurinn breiddi úr sér.