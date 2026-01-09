Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland

Útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna skutu og særðu í gær tvo menn i bíl fyrir utan sjúkrahús í Portland. Það var degi eftir að kona var skotin til bana í Minneapolis en eins og þar leiddi skothríðin í Portland til nokkuð umfangsmikilla mótmæla í borginni í nótt.
Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu, sem AP fréttaveitan vitnar í, segir að farþegi í bílnum hafi verið glæpamaður sem dvelji ólöglega í Bandaríkjunum. Hann sé frá Venesúela, tengist glæpasamtökunum Tren de Aragua, sé viðloðinn vændi og hafi komið að nýlegri skotárás í Portland.
Þar segir einnig að þegar útsendarar ráðuneytisins hafi kynnt sig hafi ökumaður bílsins reynt að keyra yfir þá. Einn útsendari Landamæraeftirlits Bandaríkjanna er sagður hafa óttast um líf sitt og skotið á bílinn.
AP tekur fram að engar upplýsingar hafi litið dagsins ljós sem styðji þessa yfirlýsingu og að fyrri yfirlýsingar ráðuneytisins eftir sambærileg atvik, þar á meðal eftir banaskotin í Minneapolis í vikunni, hafi reynst rangar.
Þá hafa Trumpliðar ítrekað sakað meðlimi Tren de Aragua um að bera ábyrgð á ofbeldi og fíkniefnasölu víða í Bandaríkjunum.
Sjá einnig: Enginn ákærður eftir umdeilt þrjú hundruð manna áhlaup
Hjón voru í bílnum og særðust bæði en þau keyrðu á brott þegar þau voru særð. Í kjölfarið hringdu þau á neyðarlínuna eftir aðstoð.
Lögregluþjónar fundu hjónin þar sem þau höfðu sagst vera nokkrum kílómetrum frá sjúkrahúsinu þar sem þau voru skotin. Ástand þeirra liggur ekki fyrir en bæði eru sögð á lífi.
Hér að neðan má sjá sjónvarpsfrétt héraðsmiðilsins KGW News í Portland um atvikið.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur reynt að senda þjóðvarðliða til Portland, sem þykir mjög vinstri sinnuð borg, en dómarar hafa staðið í vegi hans. Spennan hefur verið nokkuð mikil þar á undanförnum mánuðum og hafa mótmæli verið við höfuðstöðvar Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna (ICE) þar.
Dan Rayfield, dómsmálaráðherra Oregon, hefur heitið því að atvikið verði rannsakað í þaula og komist verði til botns í því hvort alríkisútsendarar hafi farið eftir reglum. Þeir verði ákærðir ef tilefni þykir til.