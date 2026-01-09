Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir vildi gleðja unga stelpu sem er að berjast við krabbamein.
Þóra var að ljúka geislameðferð í Svíþjóð þar sem hún stóð sig eins og hetja. Við komuna heim beið hennar árituð treyja frá Karólína Leu og glæsilegir takkaskór í kaupbæti. Internazionale-treyjan var auðvitað númer átta og merkt Vilhjálmsdóttir að aftan.
Karólína Lea vildi að hún fengi treyjuna og skóna strax þegar hún kæmi heim eftir erfiða meðferð til að sýna henni stuðning.
Orri Rafn Sigurðsson segir frá þessu á samfélagsmiðlum sínum og birtir mynd af Þóru en hann stendur fyrir góðgerðarverkefninu „Gleðjum saman“.
Karólína ætlar síðan að hitta Þóru í næsta landsleikjaverkefni en núna er hún komin aftur til Ítalíu þar sem hún spilar sem atvinnumaður hjá ítalska stórliðinu Internazionale.
Íslenska landsliðið spilar næst tvo útileiki í marsmánuði en svo eru tveir heimaleikir með fjögurra daga millibili í apríl á móti Úkraínu ( 14. apríl) og Englandi ( 18. apríl). Karólína Lea verður þar væntanlega í stóru hlutverki en hún varð bæði markahæst og stoðsendingahæst hjá íslenska landsliðinu á árinu 2025.
Verkefnið „Gleðjum saman“ átti að vera sex til átta treyjur og gert til að skapa smá jákvæðni í kringum íþróttahreyfinguna og sýna samstöðu og sameingarkraft þeirra fyrir jólin.
„Verkefnið hefur síðan þá breyst í eitt allra skemmtilegasta og mest gefandi verkefni sem ég hef komið að eða tekið þátt í,“ skrifar Orri Rafn en yfir fimmtíu treyjur eru skráðar í verkefnið og af þeim voru 33 áritaðar treyjur afhentar í eigin persónu af leikmönnum.