Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman

Júlíus Mar Júlíusson er genginn til liðs við norska félagið Kristiansund. Miðvörðurinn kom til KR frá Fjölni fyrir síðasta tímabil og segir sitt plan í Vesturbænum hafa gengið vel eftir.
„Markmiðið var að vera í KR eitt tímabil og fara síðan út að spila, það hefur verið draumurinn síðan maður var ungur. Ég bjóst kannski ekki endilega við því að það myndi gerast, en mjög gaman að það hafi gerst og ég er mjög spenntur fyrir komandi tímum“ sagði Júlíus í viðtali í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi.
Gengi KR liðsins síðasta sumar fór hins vegar ekki alveg eftir plani, liðið endaði í bullandi fallbaráttu og tímabilið reyndist líka erfitt fyrir Júlíus.
„Þetta var rússíbani, einkenndist af miklum hægðum og miklum lægðum. Einhvern veginn aldrei neinn stöðugleiki á þessu og þess vegna er þetta rosa mikill skóli, fyrir félagið í heild sinni og alla sem koma að því, sérstaklega mig sjálfan. Maður var mikið meiddur, í fyrsta sinn á ferlinum, en það var gott að hafa fengið þá reynslu. Að meiðast, vinna leiki og tapa leikjum, maður er reynslunni ríkari.“
Nú horfir Júlíus fram veginn. Kristiansund hefur verið viðkomustaður annarra íslenskra atvinnumanna síðustu ár og þar verður hann liðsfélagi Hrannars Snæs Magnússonar, sem sló í gegn með nýliðum Aftureldingar á síðasta tímabili.
„Ég heyrði í honum þegar það var búið að klára þetta og hann var mjög ferskur í símann. Við erum báðir mjög spenntir fyrir þessu og það er gott að hafa hvorn annan í þessu ferli.“
Þeir félagar þekktust þó ekkert meira en bara í gegnum boltann. En þeir hafa háð harðar baráttur síðustu tvö sumur, fyrst í toppbaráttu Lengjudeildarinnar þegar Júlíus var hjá Fjölni og síðan í botnbaráttu Bestu deildarinnar síðasta sumar.
„Við höfum bara rifist inni á vellinum en það verða oft bestu vinir manns, þeir sem maður rífst við inni á vellinum. Það verður að koma í ljós hvernig okkur kemur saman en ég held að þetta sé toppmaður og er mjög spenntur fyrir því að kynnast honum“ segir Júlíus en hann og Hrannar munu líklega búa saman fyrst um sinn meðan þeir koma sér fyrir í nýju landi.
