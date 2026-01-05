FH-ingurinn mættur til Hoffenheim Sindri Sverrisson skrifar 5. janúar 2026 10:03 Cole Campbell lék fyrir U17-landslið Íslands en ákvað svo að spila frekar fyrir Bandaríkin og er hér í bandaríska landsliðsbúningnum. Getty/Srdjan Stevanovic Hinn 19 ára gamli Cole Campbell, sonur landsliðskonunnar fyrrverandi Rakelar Ögmundsdóttur, hefur verið lánaður frá Dortmund til Hoffenheim og verður því áfram í efstu deild þýska fótboltans. Hoffenheim fær Cole að láni út yfirstandandi leiktíð en á möguleika á að kaupa hann frá Dortmund í sumar. Þessi sóknarsinnaði leikmaður hefur spilað fimm deildarleiki fyrir Dortmund í vetur og er með samning við félagið sem gilda átti til sumarsins 2028. „Cole er mjög hæfileikaríkur kantmaður sem hefur alla burði til að þróast vel og við höfum fylgst náið með honum í nokkurn tíma,“ sagði Andreas Schicker, yfirmaður íþróttamála hjá Hoffenheim, og lýsir Cole jafnframt sem afar hröðum leikmanni sem geti tekið menn á. View this post on Instagram A post shared by TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) Cole hefur verið hjá Dortmund frá árinu 2022 og skrifaði undir fyrsta atvinnumannssamning sinn í júlí 2024. Hann á bandarískan föður og bjó lengst af í Bandaríkjunum en heimsótti Ísland á sumrin og spilaði fyrir yngri flokka FH. Hann flutti svo til landsins og náði að spila staka leiki með bæði FH og Breiðabliki í Bestu deildinni áður en Dortmund fékk hann. Cole er bæði með bandarískan og íslenskan ríkisborgararétt og hefur spilað fyrir yngri landslið beggja þjóða. Hann lék alls sjö leiki fyrir U17-landslið Íslands en valdi svo Bandaríkin fram yfir Ísland árið 2024 og hefur spilað fyrir U20- og U23-liðið. Þýski boltinn FH Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Amorim rekinn Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Fótbolti Kylfingur tók áhættuna og upplifði versta golfdag lífsins Golf „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Enski boltinn Rekinn úr Keflavík en ráðinn á Skaganum Körfubolti Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti Enski boltinn Fleiri fréttir Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn FH-ingurinn mættur til Hoffenheim Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Dembélé tryggði PSG sigurinn í fyrsta Parísarslagnum í 35 ár Inter tók toppsætið aftur af nágrönnum sínum Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ Hetjudáðir Brahim Diaz halda áfram í Afríkukeppninni „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Hetja Read Madrid í sumar fékk loksins tækifæri og nýtti það Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Varamaður Alberts skoraði sigurmarkið Þrjú rauð spjöld og Conte í slagsmálum Ingimar Stöle semur við Val Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu „Einn besti markmaður heims“ Sjá meira