Suðurlandsvegur lokaður vegna umferðarslyss Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 5. janúar 2026 09:33 Mynd frá vettvangi í morgun. aðsend Suðurlandsvegur er lokaður í báðar áttir á milli Lækjarbotna að Gunnarshólma vegna umferðarslys. Þetta kemur fram í stuttri tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni er vegurinn lokaður til beggja átta sunnan Hólmsár. Líkt og sjá má á meðfylgjandi mynd eru viðbragðsaðilar, þar á meðal sjúkrabílar, mættir á vettvang en ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort um alvarlegt slys sé að ræða. „Suðurlandsvegur er lokaður í báðar áttir, sunnan Hólmsár, vegna umferðarslyss," segir í stutti færslu á Facebook-síðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir einnig að ekki sé ljóst hversu lengi vegurinn verður lokaður og eru ökumenn beðnir um að sýna þolinmæði á meðan viðbragðsaðilar eru við störf á vettvangi. Fréttin hefur verið uppfærð. Umferðaröryggi Samgönguslys