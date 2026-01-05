Innlent

Suðurlandsvegur lokaður vegna umferðarslyss

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Mynd frá vettvangi í morgun.
Mynd frá vettvangi í morgun. aðsend

Suðurlandsvegur er lokaður í báðar áttir á milli Lækjarbotna að Gunnarshólma vegna umferðarslys. Þetta kemur fram í stuttri tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni er vegurinn lokaður til beggja átta sunnan Hólmsár.

Líkt og sjá má á meðfylgjandi mynd eru viðbragðsaðilar, þar á meðal sjúkrabílar, mættir á vettvang en ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort um alvarlegt slys sé að ræða. 

„Suðurlandsvegur er lokaður í báðar áttir, sunnan Hólmsár, vegna umferðarslyss,“ segir í stutti færslu á Facebook-síðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir einnig að ekki sé ljóst hversu lengi vegurinn verður lokaður og eru ökumenn  beðnir um að sýna þolinmæði á meðan viðbragðsaðilar eru við störf á vettvangi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Umferðaröryggi Samgönguslys

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið