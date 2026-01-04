Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. janúar 2026 09:02 Cristiano Ronaldo átti ekki góðan leik með Al Nassr í toppslag á móti Al Ahli. Getty/Yasser Bakhsh Árið 2026 byrjaði ekki vel fyrir Cristiano Ronaldo og félaga í Al-Nassr en í fyrsta leik ársins töpuðu þeir í fyrsta sinn í sádi-arabísku deildinni á þessu tímabili. Al-Nassr tapaði 3-2 fyrir Al-Ahli og hleyptu þeim fyrir vikið aftur inn í titilbaráttuna. Ronaldo náði ekki að skora í þessum fyrsta leik ársins en hann fékk heldur betur tækifæri til þess. Myndband með dauðafæri Ronaldo í þessum leik fór á flug á netmiðlum enda trúa því margir ekki að þarna hafi verið á ferðinni markahæsti leikmaður allra tíma. Ronaldo fékk þá laglega sendingu inn fyrir og hann var kominn í dauðafæri inni í vítateignum þegar allt fór úrskeiðis. Í stað þess að leggja boltann fyrir sig og afgreiða hann í netið þá leit Cristiano Ronaldo hreinlega út eins og byrjandi í boltanum. Boltinn flæktist fyrir honum og hann missti hann frá sér og til markvarðarins. Ronaldo hefur skorað 957 mörk á ferlinum og vantar því bara 43 mörk til að ná að skora þúsund mörk í öllum keppnum á ferlinum. Hann ætlar ekki að hugsa um að hætta fyrr en hann nær því. View this post on Instagram A post shared by The18 (@the18soccer) Sádiarabíski boltinn Mest lesið Eygló Fanndal er Íþróttamaður ársins 2025 Sport Íþróttaeldhugi ársins endurvakti ungmennafélag Sport „Þetta ár var klárlega stærsta árið á ferlinum“ Sport McIlroy miður sín yfir ummælum áhorfenda um dóttur hans Golf Hæsta konan í sögu bandaríska háskólaboltans bíður eftir leyfi Körfubolti Luke Littler rústaði úrslitaleiknum og er aftur heimsmeistari Sport Bað Jón Arnar afsökunar í upphafi ræðu sinnar Sport Gæti hætt snemma eins og Björn Borg Sport Umfjöllun: Tindastóll-Valur 99-108 | Fór illa með gömlu félagana í Síkinu Körfubolti Geitungur truflaði úrslitaleik HM í pílu Sport Fleiri fréttir Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Tíu Malímenn lentu undir en unnu samt Börsungar björguðu sér með tveimur mörkum í lokin Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Þórir og félagar tóku stig af Juventus Mané lagði upp tvö og Senegal fyrsta liðið í átta liða úrslit Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Tómas Bent og félagar með sex stiga forskot Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar Markmannsmistök komu í veg fyrir fögnuð hjá Mikael McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa „Miklu fagmannlegra heldur en hérna“ Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla félag en þyrfti þá að fórna einu Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth AC Milan hoppaði upp fyrir nágranna sína og í toppsætið Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Al Amri stal sviðsljósinu af Ronaldo og Toney tók frá honum stigin Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Settir í bann frá landsliðinu nema þeir semji fyrst í Argentínu Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ Berst við krabbamein „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Sjá meira