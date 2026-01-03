Hótaði að nauðga manni og skallaði annan vegna húðlitar Bjarki Sigurðsson skrifar 3. janúar 2026 14:51 Maðurinn hlaut fimm mánaða skilorðsbundinn dóm. Vísir/Vilhelm Karlmaður á sextugsaldri hefur verið dæmdur til fimm mánaða fangelsisvistar fyrir hótanir og kynferðislega áreitni annars vegar og líkamsárás hins vegar. Maðurinn skallaði annan mann í höfuðið og sló í kviðinn með billjardkjuða vegna þjóðernisuppruna og litarháttar fórnarlambsins. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur segir að maðurinn hafi undir lok sumars 2023 klipið annan mann endurtekið í síðuna og reynt að fá hann til að taka utan um sig. Þá hótaði hann ítrekað að taka manninn með valdi og hafa mök við hann í endaþarm, auk þess að hóta að lemja hann. Í júlí 2024 hafi hann svo veist með ofbeldi að manni, skallað hann í höfuðið og slegið hann með billjardkjuða í kviðinn sem við það brotnaði. Í kjölfarið reif hann af honum gleraugu og sló hann með krepptum hnefa í andlitið. Því næst sló hann manninn í bakið með billjardkjuða þar sem hann lá varnarlaus á gólfinu. Fórnarlambið hlaut áverka á kvið, mjóbaki og mjaðmagrind en samkvæmt ákæru mun árásin hafa átt sér stað vegna þjóðernisuppruna og litarháttar fórnarlambsins. Þá var hann kærður fyrir tvö fíkniefnalagabrot og tvö umferðarlagabrot. Maðurinn játaði sök samkvæmt ákæru og segir í dómi að hann hafi fleiri dóma á bakinu. Hæfileg refsing var metin fimm mánaða fangelsi, en dómurinn er skilorðsbundinn til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða fyrra fórnarlambinu 400 þúsund krónur í miskabætur og allan sakakostnað. Dómsmál Reykjavík Kynþáttafordómar Mest lesið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Innlent Íslenskur maður lést í Úkraínu Innlent Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Innlent Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Erlent Eldur við flugvöll á Grænlandi Erlent Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Erlent „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Innlent Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni Innlent Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Innlent Fleiri fréttir Langar raðir á Sorpu eftir hátíðarnar Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Rýnt í stöðuna í Venesúela og Sjálfstæðisflokkurinn á flugi Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Dóra Björt vill þriðja eða fjórða sæti Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Íslenskur maður lést í Úkraínu Nýársbarnið á Suðurlandi býr á Eyrarbakka Réttindalaus og keyrði á kyrrstæðan lögreglubíl Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Verðlækkanir á bensíni og áramótaheit landsmanna 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Sjá meira