Innlent

Fjögur vilja tvö efstu hjá Við­reisn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fjórir frambjóðendur takast á um tvö efstu sætin hjá Viðreisn.
Fjórir frambjóðendur takast á um tvö efstu sætin hjá Viðreisn. Aðsendar

Jón Ingi Hákonarson bæjarfulltrúi og Karólína Helga Símonardóttir, varabæjarfulltrúi og 1. varaþingmaður, sækjast bæði eftir fyrsta sæti á lista Viðreisnar í Hafnarfirði. 

Kjörstjórn Viðreisnar í Hafnarfirði hefur staðfest fjögur framboð vegna prófkjörs fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Framboðsfrestur rann út á hádegi í dag. Í tilkynningu kemur fram að prófkjörið sé bindandi um efstu tvö sæti listans.

Árni Stefán Guðjónsson, áfangastjóri í Flensborgarskólanum, og Hjördís Lára Hlíðberg, verkefnastjóri hjá JBT Marel, sækjast eftir öðru sæti.

Prófkjörið verður rafrænt og fer fram laugardaginn 17. janúar. Rétt til atkvæðagreiðslu hafa allir skráðir félagar í Viðreisn, 16 ára og eldri, sem eiga lögheimili í Hafnarfirði. Til þess að öðlast kosningarétt þarf skráning í flokkinn að hafa farið fram eigi síðar en tveimur dögum áður en prófkjörið hefst.

Kjörstjórn boðar til kynningarfundar með frambjóðendum fimmtudaginn 15. janúar.

Viðreisn Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið