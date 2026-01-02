Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. janúar 2026 09:57 Gunnar hvetur sumarbústaðaeigendur til að fara annað með flugelda. Bóndi í Grímsnes- og Grafningshreppi hvetur sumarbústaðaeigendur til þess að skjóta upp flugeldum frekar heima hjá sér heldur en út í sumarbústað. Hann segir óvenju mikið hafa verið skotið upp í sveitinni á Gamlársdag í ár með tilheyrandi eltingaleikjum við hrossin á bænum. Gunnar Emil Árnason bóndi vakti athygli á því að mikið væri skotið upp í hreppnum í íbúahópi á Facebook. „Af hverju þurfið þið sumarhúsaeigendur að koma hingað úr Reykjavík eða einhverstaðar frá til að skjóta upp draslinu ykkar innan um skepnurnar okkar? Hafið dótið ykkar bara í bænum og gleðilegt nýtt ár.“ Gunnar segir í samtali við Vísi að betur hafi farið en á horfðist á Gamlársdag. Mest hafi verið skotið upp síðdegis þann dag. Minna um kvöldið og líklega hafi fólk verið að skjóta upp flugeldum fyrir krakkana. „Þetta var um fimmleytið, maður var hér á fullu í matargerð og varð að stökkva út til að elta graðhesta. Það var óvenjumikið skotið upp í ár, við höfum verið að lenda í þessu í gegnum árin en óvenju mikið núna. Við erum með svo mikið af hrossum sem við komum ekki öllu inn. Við erum umvafin þessum sumarbústöðum hér og það er auðvitað aldrei hægt að koma alveg í veg fyrir þetta, en þetta hjálpar ekki.“ Höfðuð þið upp á öllum hrossunum sem fældust? „Já þetta fór eins vel og hægt er, sem betur fer. En þetta er ekki gott, þau verða bara skelfingu lostin í þessu. Ég var á því að menn gætu bara verið heima hjá sér og skotið upp þar en ekki hér út í sveitinni.“ Grímsnes- og Grafningshreppur Mest lesið Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Erlent Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Innlent Barist á götum úti í Íran fimmta daginn í röð Erlent Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Innlent Fleiri fréttir Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Eldur í bíl við Breiðhellu Vinum hans ekki litist á blikuna Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Fluttur á sjúkrahús eftir slys í Hrútafirði Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Hitnar undir feldi Péturs Þessi fjórtán hlutu fálkaorðuna á nýársdegi „Líðan barna nú mun móta sögu og styrk Íslands á næstu árum“ Fleirum þykir Flokki fólksins ganga illa að hrinda málum í framkvæmd Fimmtán leituðu á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Ríflega tuttugu útköll vegna eldsvoða Vill annað sætið hjá Samfylkingunni í borginni Kveðst hlakka til að mæta aftur til starfa Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Miðahafi á Íslandi vann 642 milljónir í Víkingalottói Stunguárás og margar tilkynningar um flugeldaslys Gleðilegt nýtt ár kæru lesendur Vísis Eitthvað í íslensku samfélagi fjandsamlegt börnunum okkar Simmi vinsælasti leynigesturinn „Þetta er Íslandsmet, Íslandsmet í svikum“ Tal um Ingu eftir kosningar ekki til sóma Gummi lögga er maður ársins 2025 Sjá meira