Tahirys Dos Santos, 19 ára leikmaður franska félagsins Metz, var meðal þeirra sem slösuðust í sprengingunni sem varð í kjallara skemmtistaðar í skíðabænum Crans Montana í svissnesku Ölpunum í gærnótt.
Fjörutíu manns létu lífið í slysinu og að minnsta kosti 115 særðust. Forsetinn Guy Parmelin segir um að ræða einn versta atburðinn í sögu svissnesku þjóðarinnar.
Dos Santos nýtti jólafríið í franska boltanum og skellti sér á skíði með vinum sínum yfir hátíðarnar.
Hann var á varamannabekknum þegar Metz sló Bieshiem út í franska bikarnum þann 20. desember en næsti leikur liðsins er sunnudaginn 4. janúar gegn Lorient.
Félagið sagði Dos Santos hafa átt að snúa aftur á æfingar í dag samkvæmt plani. Stjórnarmenn, þjálfarar og leikmenn félagsins séu í miklu áfalli og muni styðja Dos Santos og fjölskyldu hans meðan hann jafnar sig.
Dos Santos hlaut alvarleg brunasár og var fluttur með sjúkraþyrlu á spítala í Þýskalandi.