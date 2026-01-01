Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. janúar 2026 13:30 Heimir Hallgrímsson og Josh Cullen sjást hér saman á blaðamannafundi fyrir leik gegn Armeníu í undankeppni HM. Getty/Stephen McCarthy Írska fótboltalandsliðið hefur orðið fyrir verulegu áfalli þrátt fyrir að það séu rúmir tveir mánuðir í næsta leik. Ástæðan eru alvarleg meiðsli eins lykilmanns liðsins. Burnley staðfesti að miðjumaðurinn Josh Cullen hefði hlotið alvarleg hnémeiðsli en hann er einnig fyrirliði enska úrvalsdeildarliðsins. Cullen meiddist í 0-0 jafntefli gegn Everton á Turf Moor á laugardag. Burnley sagði að hann yrði frá keppni í „langan tíma“ og ljóst er að hann missir af undanúrslitaleik umspilsins fyrir HM gegn Tékklandi í Prag þann 26. mars, ásamt úrslitaleiknum í Dublin gegn Norður-Makedóníu eða Danmörku, komist Írland áfram. View this post on Instagram A post shared by RTÉ Sport (@rtesport) Nú hefur verið staðfest að hann sleit krossband þannig að hann missir ekki aðeins af umspilsleikjunum heldur einnig af HM, komist liðið þangað. „Það segir sig sjálft að ég er niðurbrotinn yfir því að hafa slitið krossband á laugardaginn gegn Everton. Bataferlið er hafið og ég mun gera allt sem ég get til að komast aftur á völlinn eins fljótt og auðið er, fyrir félagslið og landslið,“ skrifaði Cullen á samfélagsmiðla sína. Langvarandi fjarvera hins 29 ára gamla leikmanns er mikið reiðarslag fyrir áætlanir Heimis Hallgrímssonar landsliðsþjálfara Írlands en Cullen hefur verið fastamaður undir stjórn íslenska þjálfarans og forvera hans, Stephen Kenny, og hefur leikið 47 A-landsleiki til þessa. View this post on Instagram A post shared by Josh Cullen (@josh.cullen) HM 2026 í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Mest lesið Giftu sig á gamlársdag Handbolti Chelsea búið að reka Enzo Maresca Enski boltinn Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Enski boltinn Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Fótbolti Varar íþróttafólk við ákveðinni tegund áfengis Sport Dæmd úr leik vegna skósóla Sport Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Enski boltinn Dagskráin í dag: Stórleikir í enska boltanum og átta manna úrslit í pílunni Sport Fjölskylda skíðakappans fær ekki svör fyrr en í mars Sport Lætur drauminn rætast og opnar kínverskan veitingastað Sport Fleiri fréttir Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Chelsea búið að reka Enzo Maresca Roberto Carlos sendur í hjartaaðgerð Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Fílabeinsstrendingar tryggðu toppsætið í uppbótartíma Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Fyrirliðinn áreitti dómara og mátti ekki spila lokaleikinn „Hann sér framtíðina fyrir sér hjá Napoli“ Mbappé þurfti að játa sig sigraðan Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Stuðningsmaður stendur heilu leikina eins og stytta „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik Senegal vann riðilinn en missti Koulibaly í bann Nígeríumenn snöggir að nýta sér liðsmuninn og fengu fullt hús „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Elsti atvinnumaður heims fer í nýtt lið Nýi þjálfarinn fær strax að njóta krafta Orra Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Sjá meira