Tugir látnir eftir sprengingu í svissneskum skíðabæ Atli Ísleifsson skrifar 1. janúar 2026 08:15 Viðbúnaðurinn hefur verið mikill í Crans-Montana í nótt og í morgun. AP Tugir manna eru taldir af og rúmlega hundrað til viðbótar eru slasaðir eftir að sprenging varð í nýársfögnuði á bar í svissneska skíðabænum Crans-Montana í nótt. Þetta kom fram á blaðamannafundi svissnesku lögreglunnar í morgun sem boðað var til eftir að mikill eldur blossaði upp í kjölfar sprengingar um klukkan 1:30 að staðartíma á barnum Le Constellation Bar and Lounge. Crans-Montana er að finna í kantónunni Valais í suðvesturhluta landsins og er vinsæll áfangastaður skíðafólks í Ölpunum. Erlendir fjölmiðlar greindu frá því í morgun að tíu hið minnsta væru látnir og tíu til viðbótar hafi slasast á staðnum, en á blaðamannafundi lögreglunnar í morgun kom fram að manntjónið væri mun meira. Grunur er um að sprengingin hafi orsakast af flugeldum sem hafi verið notaðir á tónleikum inni á staðnum. Lögregla hefur hafið rannsókn á málinu, en á blaðamannafundinum kom fram að það sé ekki rannsakað sem hryðjuverk. Frá vettvangi. EPA Fréttin hefur verið uppfærð. Sviss