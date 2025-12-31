Segir dómarana bara hafa verið að giska Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. desember 2025 11:33 Hurzeler segir ómögulegt að sjá hvort þetta hafi verið hendi. Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images Fabian Hurzeler, þjálfari Brighton í ensku úrvalsdeildinni, er allt annað en ánægður með ákvarðanatöku dómaranna í 2-2 jafntefli liðsins gegn West Ham í gærkvöldi. Leikurinn var mikill vítaleikur en alls þrjár vítaspyrnur voru dæmdar og skorað úr tveimur þeirra. Fyrirliði Brighton, miðvörðurinn Lewis Dunk, var ásakaður um að hafa handleikið boltann rétt fyrir hálfleik og vítaspyrna var dæmd, eftir að dómaranum Stuart Attwell var sagt að skoða atvikið aftur í VAR skjánum. Lucas Paqueta skoraði svo úr spyrnunni og kom West Ham 2-1 yfir en Brighton tókst að jafna í seinni hálfleik. Atvikið má sjá eftir um eina og hálfa mínútu í spilaranum hér fyrir neðan. „Það getur enginn sagt að þetta hafi verið augljós hendi og VAR myndbandið er ekki nógu skýrt, þannig að þetta er bara ágiskun og við eigum að vera besta deild í heimi. Að taka svona ákvörðun út frá ágiskun, þetta á ekki að gerast“ sagði Fabian Hurzeler, þjálfari Brighton, eftir leik. Fabian Hurzeler var ósáttur við dómarana og vítadóminn. Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images Hann hafði þó ekki mikið að segja um vítaspyrnuna sem Danny Welbeck vippaði í slánna í fyrri hálfleik, nokkrum mínútum eftir að hafa skorað örugglega úr fyrri vítaspyrnu Brighton. „Danny tók sína ákvörðun, ef hann hefði gert þetta vel hefðu allir sagt: Vá, þvílíkt víti. Hann nýtur okkar stuðnings og hefur hjálpað okkur heilmikið á tímabilinu“ sagði Hurzeler. Þetta var í annað sinn í desember sem Brighton gerir jafntefli við West Ham og Mávarnir hafa nú farið sex leiki í röð án sigurs en þeir sitja í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Enski boltinn Brighton & Hove Albion West Ham United Mest lesið „Feginn að þú lifðir krabbameinið af svo þú gætir séð skítaliðið þitt fara niður“ Handbolti Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Fótbolti „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Íslenski boltinn Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Enski boltinn Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Enski boltinn Segir dómarana bara hafa verið að giska Enski boltinn Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti Mest lesið í innlenda sportinu: Danskar bullur, oddaleikur á Króknum og miskátir hlauparar Sport Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Enski boltinn Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Enski boltinn Fleiri fréttir Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjá meira