Börn niður í leikskólaaldur um helmingur þeirra sem slasast Smári Jökull Jónsson skrifar 30. desember 2025 23:03 Ágúst Mogensen er sérfræðingur í forvörnum hjá Verði. Vísir/Sigurjón Um helmingur þeirra sem slasast í flugeldaslysum eru börn allt niður í leikskólaaldur segir sérfræðingur í forvörnum. Góðir hanskar og flugeldagleraugu eru meðal öryggisbúnaðar sem nauðsynlegt er að hafa með þegar skjóta á upp annað kvöld. Börn eru í sérstökum áhættuhópi hvað varðar flugeldaslys en á árunum 2010-2022 var helmingur þeirra sem leitaði á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa börn og það yngsta níu mánaða gamalt. Af þeim 248 sem leituðu á bráðamótttöku vegna flugeldaslysa á tólf ára tímabili voru 114 börn og þar af tólf á leikskólaaldri. Fjörtíu og tvö barnanna voru undir eftirliti fullorðinna þegar slys varð. Frá flugeldasýningu hjálparsveitar skáta í Kópavogi.Vísir/Vilhelm „Hér er það ábyrgð foreldranna sem skiptir máli. Fræða um flugeldanna, banna allt fikt og koma í veg fyrir að börn séu ein að umgangast flugeldana,“ segir Ágúst Mogensen sérfræðingur i forvörnum hjá Verði. „Það er verið að taka í sundur og gera alls konar kúnstir og það á alls ekki að gera það,“ bætir Ágúst við. Hægt að útbúa sinn eigin flugeldafót Ýmis atriði séu mikilvæg að hafa í huga þegar skjóta á upp flugeldum. „Það er enginn snjór núna þannig að við þurfum að vera með stöðugan fót. Ef við erum ekki með fót eins og þennan [stór og stöndugur járnhólkur] þá getum við gert fót úr flöskum. Til dæmis með því að teipa fimm tveggja lítra flöskur saman, fylla af vani og hafa eina tóma í miðjunni. Setja flugeldaprikið síðan ofan í og skjóta örugglega upp þannig,“ segir Ágúst. Hanskarnir mikilvægir Flugeldagleraugun eru orðin að staðalbúnaði hjá flestum fjölskyldum þegar skjóta á upp fluteldum. Ekki er síður mikilvægt að vera með góða hanska. „Reyna að passa að þeir séu ekki úr brennanlegu efni, heldur úr skinni eða leðri. Passa að þeir séu ekki úr gerviefni,“ en brunaáverkar á höndum sem og augnáverkar eru ein helsta ástæða þess að fólk leitar á bráðamóttökuna vegna slysa. Góðir hanskar eru lykilatriði þegar skjóta á upp flugeldum.Vísir/Sigurjón Þá var ekkert annað eftir en að skjóta upp einni góðri bombu en allt innslagið má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan. Í hádegisfréttum Bylgjunnar var rætt við Lilju Rós Kristínardóttur sem var í óðaönn að selja flugelda í flugeldasölu björgunarsveitarinnar Ársæls í Lágmúla. „Salan byrjar alltaf hægar og mesta örtröðin er í kvöld og á morgun, það vilja allir vera með í stemmningunni á gamlársdag. Fólk þrífst í stemmningunni sem er þá,“ sagði Lilja Rós. Það var nóg að gera hjá björgunarsveitinni Ársæli í dag.Vísir/Sigurjón „Það er langvinsælast að taka einn góðan fjölskyldupakka og tertu með. Terturnar eru vinsælar, ein miðnæturterta eins og kaka ársins til dæmis,“ sem skartar mynd af forystumönnum stjórnmálaflokkanna. Flugeldar Björgunarsveitir Áramót