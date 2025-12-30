Bandaríkjastjórn mun leggja fram tvo milljarða Bandaríkjadala í sjóð undir stjórn Samhæfingarskrifstofu aðgerða Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum (OCHA), í stað þess að fjármagna einstaka undirstofnanir og verkefni í málaflokknum. Frá þessu var greint í gær.
Ákvörðuninni hefur verið fagnað þar sem óvíst var um framlög Bandaríkjanna til mannúðarmála á næsta ári en þetta er engu að síður verulegur niðurskurður frá því í fyrra, þegar Bandaríkin vörðu 3,4 milljarða dala til mannúðarmála í gegnum Sameinuðu þjóðirnar.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur verið afar gagnrýninn á fjárhagsaðstoð til erlendra ríkja og verkefna og skorið alla mannúðaraðstoð verulega niður, meðal annars með því að lama USAID.
Afstaða stjórnvalda endurspeglast í skilaboðunum sem fylgja fjárframlögum næsta árs en þau eru háð því að breytingar verði gerðar á skipulagi málaflokksins innan SÞ til að draga úr yfirbyggingu og komið í veg fyrir tvíverknað og hugmyndafræðileg áhrif.
„Einstaka stofnanir Sameinuðu þjóðanna verða að aðlagast, draga saman seglinn eða deyja,“ segir í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna.
Fjárframlagi Bandaríkjanna verður varið til aðstoðar í sautján ríkjum, þeirra á meðal El Salvador, Gvatemala og Hondúras en ekki Afganistan og Jemen, sem eru á forgangslista SÞ. Þá verða fjármunirnir ekki nýttir til aðstoðar á Gasa en öll verkefni þar verða fjármögnuð eftir öðrum leiðum.
Stjórnvöld vestanhafs segja að ráðstöfun fjársins með þessum hætti, það er að segja í einn sjóð í stað hundruða einstakra styrkveitinga, muni spara allt að tvo milljarða dala.
New York Times greindi frá.