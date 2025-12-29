Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Samúel Karl Ólason skrifar 29. desember 2025 14:26 Að minnsta kosti tveimur stýriflaugum sem eiga að geta borið kjarnorkuvopn var skotið á loft í Norður-Kóreu í gær. AP/KCNA Yfirvöld í Norður-Kóreu sögðu frá því í morgun að gerð hefði verið tilraun með langdræga stýriflaug sem á að geta borið kjarnorkuvopn. Tveimur slíkum var skotið á loft í gær, nokkrum dögum eftir að Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, skoðaði kjarnorkuknúinn kafbát sem verið er að smíða þar. Sá kafbátur á að vera búinn eldflaugum sem geta borið kjarnorkuvopn. Yonhap fréttaveitan frá Suður-Kóreu, hefur eftir ríkismiðli einræðisríkisins að eldflaugarnar hafi flogið í um 170 mínútur áður en þær hæfðu skotmörk sín en hve langt þær flugu hefur ekki verið gefið upp. Þá er haft eftir Kim að hann sé mjög ánægður með tilraunaskotið og að mikilvægt væri að ganga úr skugga um að kjarnorkuvopn Norður-Kóreu virki eins og skyldi. Stýriflaugarnar flugu í um 170 mínútur og eru síðan hsagðar hafa hæft byggingu við strendur Gulahafsins.AP/KCNA Einræðisherrann telur, samkvæmt sérfræðingum, að kjarnorkuvopnin tryggi að ekki sé hægt að velta honum úr sessi og að þau tryggi áframhaldandi yfirráð fjölskyldu hans yfir Norður-Kóreu um árabil. Sjá einnig: Til í viðræður en mun aldrei láta kjarnorkuvopnin af hendi Ríkið hefur verið beitt umfangsmiklum aðgerðum vegna kjarnorkuvopnaþróunar þess að tilrauna með langdrægar eldflaugar sem eiga að geta borið kjarnorkuvopn. Samþykktir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina Norður-Kóreu að gera tilraunir með skotflaugar en ekki stýriflaugar. Slíkum flaugum myndu Norður-Kóreumenn meðal annars beita gegn bandarískum herskipum eins og flugmóðurskipum, ef til átaka kæmi á og við Kóreuskaga. Kim hefur sent hermenn og mikið magn hergagna til Rússlands, auk þess sem hann hefur sent verkafólk þangað. Í staðinn er hann sagður hafa fengið tækniaðstoð þegar kemur að framleiðslu hergagna eins og dróna og mögulega kafbáta. Norður-Kórea Hernaður Mest lesið Erlendir ferðamenn talsvert slasaðir eftir áreksturinn Innlent Kolbrúnu Bergþórs sagt upp á Mogganum Innlent Sagt upp eftir 26 ár á Morgunblaðinu Innlent Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Innlent Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Innlent „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Erlent Milljón dalir eða meira fyrir náðun Erlent Gestir á Edition stukku út á náttfötunum Innlent Hér verða áramótabrennur á Gamlársdag 2025 Innlent Fleiri fréttir Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Þrír lögregluþjónar og sex ISIS-liðar fallnir eftir átök í Tyrklandi Vill lengri tryggingar og tilbúinn til að hitta Pútín Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Milljón dalir eða meira fyrir náðun Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Minnst einn látinn eftir að tvær þyrlur rákust saman í loftinu Trump telur friðarsamkomulag mögulegt innan nokkurra vikna „Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“ Átti gott samtal við Pútín Skildu farþega eftir í fyrri ferð og strönduðu í annarri Í deilum við nágrannann vegna trjáa Mesti snjór í New York í fjögur ár Þrír létust í óveðrinu Ræðir uppfærða friðaráætlun við Trump í dag Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Semja aftur um vopnahlé Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Sjá meira