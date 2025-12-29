Erlent

Kim á­nægður með nýjar stýri­flaugar

Samúel Karl Ólason skrifar
Að minnsta kosti tveimur stýriflaugum sem eiga að geta borið kjarnorkuvopn var skotið á loft í Norður-Kóreu í gær.
Yfirvöld í Norður-Kóreu sögðu frá því í morgun að gerð hefði verið tilraun með langdræga stýriflaug sem á að geta borið kjarnorkuvopn. Tveimur slíkum var skotið á loft í gær, nokkrum dögum eftir að Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, skoðaði kjarnorkuknúinn kafbát sem verið er að smíða þar.

Sá kafbátur á að vera búinn eldflaugum sem geta borið kjarnorkuvopn.

Yonhap fréttaveitan frá Suður-Kóreu, hefur eftir ríkismiðli einræðisríkisins að eldflaugarnar hafi flogið í um 170 mínútur áður en þær hæfðu skotmörk sín en hve langt þær flugu hefur ekki verið gefið upp.

Þá er haft eftir Kim að hann sé mjög ánægður með tilraunaskotið og að mikilvægt væri að ganga úr skugga um að kjarnorkuvopn Norður-Kóreu virki eins og skyldi.

Einræðisherrann telur, samkvæmt sérfræðingum, að kjarnorkuvopnin tryggi að ekki sé hægt að velta honum úr sessi og að þau tryggi áframhaldandi yfirráð fjölskyldu hans yfir Norður-Kóreu um árabil.

Ríkið hefur verið beitt umfangsmiklum aðgerðum vegna kjarnorkuvopnaþróunar þess að tilrauna með langdrægar eldflaugar sem eiga að geta borið kjarnorkuvopn.

Samþykktir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina Norður-Kóreu að gera tilraunir með skotflaugar en ekki stýriflaugar. Slíkum flaugum myndu Norður-Kóreumenn meðal annars beita gegn bandarískum herskipum eins og flugmóðurskipum, ef til átaka kæmi á og við Kóreuskaga.

Kim hefur sent hermenn og mikið magn hergagna til Rússlands, auk þess sem hann hefur sent verkafólk þangað. Í staðinn er hann sagður hafa fengið tækniaðstoð þegar kemur að framleiðslu hergagna eins og dróna og mögulega kafbáta.

