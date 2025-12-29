Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Hólmfríður Gísladóttir skrifar 29. desember 2025 09:08 Salarkynni Frímúrarareglunnar á Andaz hótelinu í austurhluta Lundúna. Getty/InPictures/Sam Mellish Frímúrarareglan á Bretlandseyjum hafa leitað til dómstóla til að freista þess að fá lögbann á nýjar reglur lögregluyfirvalda í Lundúnum sem kveða á um að að lögreglumenn greini yfirmönnum sínum frá því ef þeir tilheyra félagsskapnum. Frímúrarar segja um að ræða trúarlega mismunun og saka æðasta yfirmann lögreglunnar, Mark Rowley, um að kynda undir samsæriskenningar um ítök og áhrif reglunnar. Lögregluyfirvöld segja hins vegar um að ræða þátt í aðgerðum til að endurheimta trúverðugleika og traust almennings. Umrædd reglubreyting beinist ekki aðeins gegn Frímúrarareglunni, heldur kveður hún á um upplýsingaskyldu allra lögreglumanna sem tilheyra félagsskap þar sem gert er ráð fyrir að meðlimir styðji hvorn annan og verndi. Tveir þriðjuhlutar starfsmanna lögreglunnar eru sagðir fylgjandi reglunum. Ásakanir um spillingu innan vegna aðildar lögreglumanna að frímúrarareglunni hafa loðað við lögregluna í Lundúnum um margra ára skeið og menn verið sakaðir um að breiða yfir brot vegna tengsla í gegnum regluna. Þá segir Guardian að eitt slíkt mál sé til rannsóknar. Tvær frímúrarastúkur eru sagðar sérstaklega fyrir lögreglumenn; Manor of St. James's og Sine Favore. Bretland Lögreglan Mest lesið „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Erlent Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Innlent Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Milljón dalir eða meira fyrir náðun Erlent Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna Erlent Í deilum við nágrannann vegna trjáa Erlent Þrír réðust á einn og höfðu af honum farsíma Innlent Tvær þyrlur sækja fjóra eftir alvarlegan árekstur á Fagurhólsmýri Innlent Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Innlent „Gamla góða Ísland, bara betra“ Innlent Fleiri fréttir Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Milljón dalir eða meira fyrir náðun Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Minnst einn látinn eftir að tvær þyrlur rákust saman í loftinu Trump telur friðarsamkomulag mögulegt innan nokkurra vikna „Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“ Átti gott samtal við Pútín Skildu farþega eftir í fyrri ferð og strönduðu í annarri Í deilum við nágrannann vegna trjáa Mesti snjór í New York í fjögur ár Þrír létust í óveðrinu Ræðir uppfærða friðaráætlun við Trump í dag Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Semja aftur um vopnahlé Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Sjá meira