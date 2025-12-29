Skynjar stress hjá Arsenal Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. desember 2025 09:02 Arsenal mætir Aston Villa í stórleik á Emirates annað kvöld. getty/Mark Leech Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar veltu því fyrir sér hvort pressan væri farin að segja til sín hjá Arsenal, toppliði ensku úrvalsdeildarinnar. Arsenal vann 2-1 sigur á Brighton á laugardaginn. Liðið þurfti að hafa mikið fyrir sigrinum sem var sá þriðji hjá því í deildinni í röð. Kjartan Henry Finnbogason og Haukur Harðarson ræddu stöðu Arsenal í Sunnudagsmessunni í gær. „Þeir eru verðskuldað á toppnum en eins og eins og við vorum að sjá hafa þessir leikir og þessi frammistaða ekki beint verið sannfærandi upp á síðkastið. Það hefur legið á þeim. Þetta var leikur tveggja hálfleikja, sem er leiðinleg klisja, en orkan í Arsenal-liðinu hefur aðeins gefið eftir í undanförnum leikjum,“ sagði Kjartan Henry. Haukur beindi athyglinni að töfum Arsenal undir lok leiksins gegn Brighton. „[Piero] Hincapié fékk gult spjald fyrir leiktöf og þarna fer Martinelli út við hornfána. Það er 87:50 á klukkunni. Þú ert á heimavelli, 2-1 yfir, og átt bara að fara að sækja þriðja markið. Auðvitað má líka segja að þetta sé skynsamlegt,“ sagði Haukur. Klippa: Messan - umræða um tafir Arsenal „Þetta er, fyrir mér, smá áhyggjuefni. Ég túlka þetta smá eins og tímabil Arsenal hafa verið síðustu ár. Þið voruð með skilti um daginn sem sýndi stöðu Arsenal um áramót og þar var Manchester City oftar en ekki í 1. sæti þegar tímabilinu lauk og ég er hræddur um að það verði aftur svoleiðis í ár.“ Arsenal hefur fjórum sinnum verið á toppi ensku úrvalsdeildarinnar um jólin en í öll þau skipti varð liðið ekki meistari. Arsenal er með tveggja stiga forskot á City á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Næsti leikur Arsenal er gegn Aston Villa, sem hefur unnið ellefu leiki í röð, annað kvöld. Umræðuna úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Arsenal FC Messan Tengdar fréttir Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, lýsti markvörslu Davids Raya í leiknum gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni í gær sem stórkostlegri. 28. desember 2025 11:22 Aldrei spilað þarna en sagði strax já Mikel Arteta, stjóri Arsenal, var hæstánægður með hugarfar Declan Rice og annarra leikmanna sinna í 2-1 sigrinum gegn Brighton í dag og sagði þá hafa verðskuldað mun stærri sigur. 27. desember 2025 20:16 Arsenal aftur á toppinn Arsenal vann 2-1 sigur á Brighton & Hove Albion á Emirates-vellinum í ensku úrvalsdeildinni. Með sigrinum endurheimtir liðið toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar. 27. desember 2025 16:55 Mest lesið Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Enn kvarnast úr liði Blika Íslenski boltinn Skynjar stress hjá Arsenal Enski boltinn Ótrúleg tölfræði Jokic Körfubolti Dagskráin í dag: Pílukast og Íslandsmeistarar Sport Hafnaði 34 milljónum: „Vil ekki styðja kerfi sem býr til fíkn og eyðileggur líf“ Sport Segir starfið í húfi hjá Alfreð Handbolti Fleiri fréttir Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Sjá meira