Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“

Rute Cardoso, ekkja portúgalska fótboltamannsins Diogos Jota, er þakklát stuðningsmönnum Liverpool fyrir að standa þétt við bakið á fjölskyldu hennar.
Synir Cardosos og Jotas, Dinis og Duarte, leiddu lið Liverpool inn á völlinn fyrir leikinn gegn Wolves í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn. Jota spilaði fyrir bæði lið.
Eftir leikinn á Anfield þakkaði Cardoso fyrir veittan stuðning.
„Frá dýpstu hjartarótum þakka ég félaginu og öllum stuðningsmönnunum fyrir ást, virðingu og stuðning á þessum gríðarlega erfiðu tímum,“ skrifaði Cardoso á Instagram.
„Skilaboð ykkar og gjörðir hafa meiri þýðingu en orð geta lýst,“ bætti hún við.
Jota lést í bílslysi á Spáni í júlí ásamt bróður sínum, Andre Silva. Jota var 28 ára þegar hann lést en þau Cardoso voru nýgengin í hjónaband og áttu þrjú börn saman.
Liverpool vann leikinn gegn Wolves, 2-1. Þetta var þriðji sigur Rauða hersins í ensku úrvalsdeildinni í röð.
Jota kom til Liverpool frá Wolves 2020. Hann skoraði 65 mörk í 182 leikjum fyrir Bítlaborgarliðið. Portúgalinn lék 131 leik fyrir Úlfana og skoraði 44 mörk.
Synir Diogo Jota heitins munu leiða leikmenn Liverpool og Wolverhampton Wanderers út á Anfield á morgun en þetta verður í fyrsta sinn sem fyrrum félög fráfallna leikmannsins mætast.