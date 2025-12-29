Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. desember 2025 08:34 Dominic Calvert-Lewin hefur skorað sjö mörk í síðustu sex leikjum Leeds United í ensku úrvalsdeildinni. getty/Stu Forster Átjándu umferð ensku úrvalsdeildarinnar lauk í gær með tveimur leikjum. Dominic Calvert-Lewin heldur áfram að skora fyrir Leeds United á meðan fyrsta mark Archies Gray fyrir Tottenham reyndist gulls ígildi. Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð þegar Leeds gerði 1-1 jafntefli við Sunderland í nýliðaslag á Ljósvangi. Simon Adingra kom heimamönnum yfir á 28. mínútu en Calvert-Lewin jafnaði fyrir gestina í upphafi seinni hálfleiks. Mark Calverts-Lewin kom eftir frábæra sókn Leeds þar sem allir ellefu leikmenn liðsins snertu boltann. Eftir að hafa ekki skorað í fyrstu 59 leikjum sínum fyrir Tottenham gerði Gray eina mark liðsins þegar það sótti Crystal Palace heim á Selhurst Park. Lokatölur 0-1, Spurs í vil. Hinn nítján ára Gray skoraði markið sem réði úrslitum þremur mínútum fyrir hálfleik. Hann kom boltann þá í netið af stuttu færi með höfðinu eftir að Richarlison skallaði boltann til hans eftir hornspyrnu. Lukkudísirnar voru ekki á blandi Richarlisons í gær en tvö mörk voru dæmd af Brassanum. Mörkin þrjú úr ensku úrvalsdeildinni í gær má sjá hér fyrir ofan. Enski boltinn Sunderland AFC Leeds United Crystal Palace FC Tottenham Hotspur Tengdar fréttir Gray hetja Tottenham Tottenham vann 1-0 útisigur á Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni síðdegis. Skotinn ungi Archie Gray var hetja gestanna. 28. desember 2025 18:25 Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Sunderland og Leeds United skildu jöfn, 1-1, í nýliðaslag í ensku úrvalsdeildinni í dag. Dominic Calvert-Lewin heldur áfram að skora fyrir Leeds. 28. desember 2025 15:50 Mest lesið Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Enn kvarnast úr liði Blika Íslenski boltinn Skynjar stress hjá Arsenal Enski boltinn Ótrúleg tölfræði Jokic Körfubolti Dagskráin í dag: Pílukast og Íslandsmeistarar Sport Hafnaði 34 milljónum: „Vil ekki styðja kerfi sem býr til fíkn og eyðileggur líf“ Sport Segir starfið í húfi hjá Alfreð Handbolti Fleiri fréttir Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Sjá meira