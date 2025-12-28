Højlund með tvö og Napoli í annað sætið

Danski framherjinn Rasmus Højlund heldur áfram að gera það gott með Napoli og skoraði bæði mörk liðsins í 0-2 útisigri á Cremonese í ítölsku úrvalsdeildinni í dag.
Napoli vann ítalska ofurbikarinn í Sádi-Arabíu skömmu fyrir jól og fylgdi því eftir með sigri á útivelli í dag.
Højlund kom Napoli yfir á 13. mínútu og hann bætti öðru marki við fyrir meistarana á lokamínútu fyrri hálfleiks.
Daninn er nú kominn með níu mörk fyrir Napoli í tuttugu leikjum á tímabilinu. Hann skoraði aðeins tíu í 52 leikjum fyrir Manchester United á síðasta tímabili.
Napoli er í 2. sæti ítölsku deildarinnar með 34 stig, einu stigi á eftir toppliði AC Milan. Inter er í 3. sætinu og getur komist á toppinn með því að vinna Atalanta á eftir.
Cremonese, sem hefur aðeins fengið eitt stig í síðustu þremur leikjum, er í 12. sæti deildarinnar með 21 stig.