Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Jón Þór Stefánsson skrifar 27. desember 2025 22:23 Morðin eru kennd við skyndibitastaðinn Kentucky Fried Chicen. Lögregluyfirvöld í Texas-ríki Bandaríkjanna telja sig hafa fundið þriðja og síðasta árásarmann hinna svokölluðu Kentucky Fried Chicen-morða rúmlega fjörutíu árum eftir að þau voru framin. Verknaðurinn sem um ræðir var framinn þann 23. september 1983, rétt fyrir lokun KFC-skyndibitastaðar í borginni Kilgore í Texas. Inni á staðnum voru fimm manns, þar af þrír starfsmenn staðarins. Árásarmennirnir, sem eru taldir hafa verið þrír talsins, frelsissviptu fimmenningana og myrtu með því að skjóta þau í hnakkann. Líkin fundust úti á túni skammt frá skyndibitastaðnum. Einu hinna látnu hafði jafnframt verið nauðgað. Sonur þingmanns grunaður Málið var óleyst í fjöldamörg ár þrátt fyrir að á þeim tíma hafi margir grunaðir verið handteknir. Um tíma var James Earl Mankins, sonur þáverandi fulltrúardeildarþingmannsins Jimmy Mankins, grunaður um verknaðinn og ákærður. Mankins var tengdur við málið vegna fingurnaglar sem fannst á einu líkinu, en lífsýnarannsókn leiddi í ljós að nöglin væri ekki hans. Fundu tvo tuttugu árum síðar og þann þriðja eftir fjörutíu Árið 2005 tengdi önnur lífsýnarannsókn á blóði tvo menn Darnell Hartsfield og Romeo Pinkerton við málið. Báðir voru sakfelldir fyrir verknaðinn. Og nú telur lögreglan í Texas sig hafa fundið þriðja morðingjann, Devan Riggs, með lífsýnarannsókn. Hann lést árið 2010. Erlend sakamál Bandaríkin Mest lesið Tilhæfislaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Innlent Árekstur á Suðurlandsbraut Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Innlent Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Innlent Frumkvæðisvinna lögreglu að loka fjórum afhendingarstöðum Innlent Brenndu rangt lík Erlent Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Innlent Sjálfvirkir lyfjaskammtarar borgi sig tvöfalt til baka Innlent Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Erlent Reyndi ítrekað að stofna til slagsmála við skemmtistað Innlent Fleiri fréttir Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Semja aftur um vopnahlé Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Fjallaði um stríðsátök í jólaávarpinu Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Sjá meira