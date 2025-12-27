Það var að eigin frumkvæði lögreglu sem ráðist var í lokanir fjögurra verslana á höfuðborgarsvæðinu í gær vegna gruns um ólöglega sölu áfengis á hátíðardögum. Forsvarsmenn fyrirtækjanna gætu átt sekt yfir höfði sér fyrir brot á reglugerð um smásölu og áfengisveitingar, að sögn Árna Friðleifssonar aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
„Lögregla metur að þetta sé brot á reglugerð um smásölu og veitingar áfengis, sem sagt brot á 3. grein í þessari reglugerð þar sem stendur að áfengisútsölustaðir skuli vera lokaðir á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst,“ segir Árni.
Lögreglan réðist í sambærilegar aðgerðir gegn verslunum sem stunda netsölu með áfengi á sama tíma í fyrra, en viðurlög geta fylgt brotum á umræddri reglugerð. „Þetta eru sektir en sektarupphæðin, ég er ekki með hana á hreinu eins og staðan er núna,“ segir Árni.
Vísir greindi frá því í gær að afhendingarstöðum netverslananna Smáríkisins og Nýju vínbúðarinnar hafi verið lokað, en ekki er fjallað sérstaklega um heimsendingu áfengis í reglugerðinni. „Málin fara væntanlega í rannsókn núna strax á mánudaginn og þá er bara metið hvernig það er. En alla veganna er reglugerðin alveg skýr um að áfengisútsölustaðir skuli vera lokaðir,“ segir Árni.
Bæði Smáríkið og Nýja vínbúðin hafa auglýst opnunartíma á rauðum dögum nú um jólin á samfélagsmiðlum sínum en Smáríkið birti í gær færslu á heimasíðu sinni þar sem viðskiptavinir eru beðnir velvirðingar á þeim óþægindum sem það kunni að valda að lögregla hafi lokað afhendingarstöð fyrirtækisins.
Er þetta frumkvæðisverkefni hjá ykkur í lögreglunni eða er farið í þetta í kjölfar ábendinga?
„Þetta er bara frumkvæðisvinna. Lögreglan náttúrlega á að fara eftir og fylgjast með að lögum og reglugerðum sé framfylgt, og þetta er bara eitt af hennar frumkvæðisverkefnum,“ svarar Árni.